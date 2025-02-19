«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
КМІС: рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52 % – найменше за період повномасштабної війни
КМІС: рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52 % – найменше за період повномасштабної війни
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
ГоловнаСуспільствоПодії

​Представники українського громадянського суспільства оприлюднили спільну заяву щодо перемовин США і Росії

Підписанти підкреслили, що неприпустимо маніпулювати темою виборів в Україні.

​Представники українського громадянського суспільства оприлюднили спільну заяву щодо перемовин США і Росії
делегації США і Росії на переговорах у Саудівській Аравії
Фото: Х/Secretary Marco Rubio

Представники українського громадянського суспільства, правозахисних організацій оприлюднили спільну заяву, в якій засудили переговори між США і Росією, що відбулися у Саудівській Аравії.

Як ідеться на сайті Інституту масової інформації, громадськість виступила і проти планів створення переговорних груп без участі України. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

«Будь-які домовленості про Україну без її безпосередньої участі є не лише неприйнятними, а й суперечать основоположним принципам міжнародного права, суверенітету держав та праву народу України самостійно визначати своє майбутнє», - йдеться в документі.

Підписанти наголосили: такі домовленості «не мають нічого спільного зі сталим миром та міжнародною безпекою, створюючи додаткові безпекові, економічні й інші загрози для держав, які їх підтримають». 

Україна не є об'єктом, а є суверенною державою, що постраждала від агресії, наголосили представники громадянського суспільства. Будь-яке "врегулювання" без належного міжнародного правосуддя не принесе тривалого миру і закріпить «безкарність, створюючи передумови для розширення агресії, ескалації ситуації і нових злочинів у майбутньому». 

Також підписанти підкреслили, що неприпустимо маніпулювати темою виборів в Україні.

«Будь-які "плани", що передбачають проведення виборів в Україні як умову для "мирного врегулювання", є грубим порушенням суверенітету держави. Жодна зовнішня сила не має права нав’язувати Україні політичні рішення, особливо в умовах не припинюваної агресії та окупації частини територій. Крім того, вибори в умовах війни поставлять під загрозу життя виборців, унеможливлять належну участь українських захисників у виборчому процесі та, як наслідок, поставлять під сумнів легітимність обраної у такий спосіб влади», - йдеться у заяві.

Підписанти закликали, зокрема, держави та інші субʼєкти міжнародного права не брати участь у переговорах без безпосередньої участі України та дотримуватися принципу «нічого про Україну без України, інших правозахисних та міжнародних організацій світу – засудити проведення таких переговорів та вимагати притягнення винних за міжнародні злочини до відповідальності.

«Ми наголошуємо, що справедливий і тривалий мир можливий лише через відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а також через невідворотність покарання для винних у найтяжчих міжнародних злочинах. Будь-які спроби "замирення" без України та без справедливості для постраждалих є не лише неприйнятними, а й небезпечними для всього міжнародного правопорядку», - зазначили у заяві підписанти.

  • 18 лютого американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Також у переговорах були присутні представники Саудівської Аравії. 
  • Україна в перемовинах участі не брала. Зеленський заявив, що не знав про них. А згодом зробив заяву, що наразі свій візит до Саудівської Аравії скасував – переніс на 10 березня.
  • Державний секретар США після переговорів назвав їх "першим кроком на довгому і важкому шляху", а щодо ЄС висловився, що блоку теж доведеться сісти за стіл перемовин.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies