​Представники українського громадянського суспільства оприлюднили спільну заяву щодо перемовин США і Росії

Представники українського громадянського суспільства, правозахисних організацій оприлюднили спільну заяву, в якій засудили переговори між США і Росією, що відбулися у Саудівській Аравії.
Як ідеться на сайті Інституту масової інформації, громадськість виступила і проти планів створення переговорних груп без участі України.
«Будь-які домовленості про Україну без її безпосередньої участі є не лише неприйнятними, а й суперечать основоположним принципам міжнародного права, суверенітету держав та праву народу України самостійно визначати своє майбутнє», - йдеться в документі.
Підписанти наголосили: такі домовленості «не мають нічого спільного зі сталим миром та міжнародною безпекою, створюючи додаткові безпекові, економічні й інші загрози для держав, які їх підтримають».
Україна не є об'єктом, а є суверенною державою, що постраждала від агресії, наголосили представники громадянського суспільства. Будь-яке "врегулювання" без належного міжнародного правосуддя не принесе тривалого миру і закріпить «безкарність, створюючи передумови для розширення агресії, ескалації ситуації і нових злочинів у майбутньому».
Також підписанти підкреслили, що неприпустимо маніпулювати темою виборів в Україні.
«Будь-які "плани", що передбачають проведення виборів в Україні як умову для "мирного врегулювання", є грубим порушенням суверенітету держави. Жодна зовнішня сила не має права нав’язувати Україні політичні рішення, особливо в умовах не припинюваної агресії та окупації частини територій. Крім того, вибори в умовах війни поставлять під загрозу життя виборців, унеможливлять належну участь українських захисників у виборчому процесі та, як наслідок, поставлять під сумнів легітимність обраної у такий спосіб влади», - йдеться у заяві.
Підписанти закликали, зокрема, держави та інші субʼєкти міжнародного права не брати участь у переговорах без безпосередньої участі України та дотримуватися принципу «нічого про Україну без України, інших правозахисних та міжнародних організацій світу – засудити проведення таких переговорів та вимагати притягнення винних за міжнародні злочини до відповідальності.
«Ми наголошуємо, що справедливий і тривалий мир можливий лише через відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а також через невідворотність покарання для винних у найтяжчих міжнародних злочинах. Будь-які спроби "замирення" без України та без справедливості для постраждалих є не лише неприйнятними, а й небезпечними для всього міжнародного правопорядку», - зазначили у заяві підписанти.
- 18 лютого американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Також у переговорах були присутні представники Саудівської Аравії.
- Україна в перемовинах участі не брала. Зеленський заявив, що не знав про них. А згодом зробив заяву, що наразі свій візит до Саудівської Аравії скасував – переніс на 10 березня.
- Державний секретар США після переговорів назвав їх "першим кроком на довгому і важкому шляху", а щодо ЄС висловився, що блоку теж доведеться сісти за стіл перемовин.