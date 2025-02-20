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Росіяни атакували Одесу безпілотниками, без світла залишились близько 5 тисяч одеситів

Також внаслідок обстрілу 55-річна жінка госпіталізована у стані середнього ступеню важкості. 

Російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними безпілотниками другу ніч поспіль.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Внаслідок сьогоднішнього удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку”, - написав Кіпер. 

Внаслідок обстрілу 55-річна жінка госпіталізована у стані середнього ступеню важкості. 

Support LB.ua

Також без електропостачання лишилися близько 5 тис. жителів одного з районів Одеси.

Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атак. Внаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла наразі 89, 5 тис. абонентів. Роботи тривають цілодобово.

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