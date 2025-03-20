Ліга націй УЄФА. Плей-оф. Україна – Бельгія. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 20 березня, збірна України з футболу зіграє проти Бельгії у першому матчі плей-оф Ліги націй за підвищення у класі.

24. Перша вимушена заміна в українців. Конопля пішов відпочивати, а замість нього вийшов гравець "Карпат" Олексій Сич. Чоловіче, гарна можливість заявити про себе.

23. Повернувся Юхим і присів на газон... Здається, він сьогодні вже не зіграє.

22. Юхим Конопля пішов за межі поля. Повертайся, чоловіче, будь ласка!

21. Забембали ті бельгійці! Троссард стегном проїхався по стопах Коноплі, але суддя досі залишається невблаганним.

20. Центр поля за нами. Розігрують поки між собою Дебаст і Де Вінтер без просування.

19. Не боїмося ми бельгійців! На правду, а кого там боятися? Прибери Де Брюйне, Лукаку і Куртуа й отримаєш європейського середняка.

18. Забарний якісним пасом знайшов Зінченка, а той відпасував у фланг Судакову. Георгій, дозвольте вже використати таке порівняння, – це такий собі Андрес Іньєста зразка 2010-го в "Барселоні", який теж не має високої швидкості, але здатен обіграти коштом хорошої техніки.

17. Ще один кандидат на перевиховання від Калюжного! Де Кетелар вдарив Зінченка по нозі і заробив фол. Шановний рефері, можна вже й жовту картку засвітити...

16. Вміє Шапа в пас грати: якісним кросом віддав на Зінченка, але той не наважився обігрувати і віддав назад.

15. Ще один момент для Лукаку! Тілеманс вивів того на побачення з Луніном. Матвіжнко намагався в підкаті вибити м'яч, але натомість поїхав у буфет за пиріжками. Добре, що Лунін несамовито стрибнув у ноги Лукаку і видряпав-таки м'яч.

14. Обережніше, хлопці! Матвієнко загубив суперника і дозволив Лукаку вийти на ударну позицію біля самих воріт Луніна. На щастя, Ромелу не наважився на удар і намагався вивести партнера на позицію, однак Шапаренко перезопив і спокійно відпасував на Луніна. Андрій вибив куди очі дивилися – прямо.

13. Матвієнко не без проблем поклав Лукаку на газон. Штрафний біля наших воріт.

11. Рудий вміє красиво віддати: Де Брюйне зовнішньою стороною стопи вирізав на Лукаку, але той не зміг витримати тиску Забарного! Це тобі не в Італії грати, велетню.

10. Бельгійці оточили ворота українців. Передайте хтось Трампу, щоб глянув, що таке оточення... Обережно захищаються українці.

9. Українці вміють пресингувати? Ого! Не минуло й 40 років:)

8. Перший напів момент для Де Брюйне. Троссард знайшов Лукаку біля воріт Луніна, але той не зміг обробити м'яч. У підсумку шанс пробити отримав Де Брюйне і вибив м'яч за трибуну. Від воріт для українців.

7. Захисник Бельгії Де Вінтер підкотився під Циганкова і врізав нашому по нозі. Калюжний тебе запам'ятав, лісорубе!

6. Яремчук поки грає просто блискавично. Чіпляється за кожен м'яч і пропонує себе. Українці досить агресивні без м'яа.

5. Роооомчииииику, таке треба реалізовувати!!! Українці організували якісну атаку: Зінченко зайшов у штрафний бельгійців і віддав пас Яремчуку. Ромчик правою махнув, під ліву підробив і пробив – прямо в Куртуа.

4. Перші хвилини, очевидно, за нашими. У бельгійців поки, Слава Богу, не клеїться. Яремчук отримав м'яч по центру поля і віддав м'яч Циганкову. Віктор біля бровки потанцював, але нормально подати не зміг – Де Кейпер заблокував подачу.

3. Каааалююююжний! Іван спокійно залишив Де Брюйне без м'яча і відпасував на Зінченко. Сашко елегантно притримав і віддав під удар Циганкову. Той без особливих роздумів покотив м'яч у кут воріт Куртуа, але бельгієць спокійно зафіксував "круглого".

2. Судаков ліворуч – це цікаве рішення. Шапаренко пройшов з м'ячем по центру і відпасував на Жору. Георгій намагався обіграти суперника, але нічого доброго з того не вийшло.

1. Полетіли! Українці намагалися з порогу провести атаку, але футболісти Бельгії нейтралізували загрозу в особі Яремчука.

Матч розпочався!!!

21:42. Лунає гімн України! Вставайте, милі мої, вставайте!

21:40. Футболісти вже стоять у підтрибунному приміщенні. 5 хвилин!

21:30. 15 хвилин до матчу! Тримаємо кулачки за наших козаків. Саме час заварити чай!

21:18. Цікавий факт у студію! В УАФ розповіли, що Adidas розробив святкову форму Україні, додавши відсилку до Євро-2012 – останнього великого турніру перед війною проти Росії. Віримо, знаємо, що українські прапори ще розгорнуться в Донецьку й інших тимчасово окупованих територій України.

21:16. Невеличкий історичний факт. Україна і Бельгія грали між собою лише одного разу! Так, мова про той матч на Євро-2024, який завершився без голів. Сподіваємося, сьогодні наших прорве.

21:13. Трішки більше за півгодини залишилося до старту матчу. Гляньте поки, як наші гравці гуляли іспанською Мурсією. Теплі кадри.

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров під час прогулянки

Фото: Дан Балашов/УАФ Андрій Ярмоленко й Олександр Сваток

Фото: Дан Балашов/УАФ Зінченко і Матвієнко під час прогулянки

21:10. Вони знову зустрілися! Зінченко та Де Брюйне розмовляють перед грою. Свого часу футболісти разом виступали у складі «Манчестер Сіті».

21:05. Якщо раптом вам треба, то трансляція поєдинку відбудеться на ОТТ-медіасервісі MEGOGO та ефірному телеканалі «MEGOGO Спорт».

21:02. Ловіть трішки м'ячів у стрічку.

Фото: Дан Балашов/УАФ

21:00. Президент УАФ Андрій Шевченко на базі! Якщо що, може навіть на перерві зайти в роздягальню та струснути хлопців. Сподіваємося, до цього не дійде:)

20:57. Одинадцятка Бельгії на гру: Куртуа – Де Кейпер, Дебаст, Де Вінтер, Мехеле, Меньє – Троссард, Де Брюйне, Тілеманс – Де Кетеларе, Лукаку.

20:55. Аларм! До вашої уваги склад збірної України на гру: Лунін – Конопля, Матвієнко, Забарний, Миколенко – Калюжний, Шапаренко, Зінченко – Циганков, Яремчук, Судаков.

20:52. Українці сьогодні гратимуть у жовтому комплекті форми, а бельгійці – у блакитному. Хоч би на фарт!

Фото: УАФ Комплект форми України на гру

Фото: Пресслужба УАФ Комплект форми Бельгії на гру

20:50. Українці сьогодні є номінальними господарями. Через кляту рсню доводиться грати в Іспанії. Гляньте на арену «Енріке Рока де Мурсія»! Краса!

Фото: Дан Балашов/УАФ Арена «Енріке Рока де Мурсія»

20:47. Україна вдев'яте візьме участь у плей-оф у своїй історії. Двічі нам вдавалося вийти з таких дуелей переможцями. Пропонуємо згадати 5 випадків, коли Україна не змогла подолати цю стадію. Сподіваємося, наші футболісти висновки зробили.

20:45. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо стежити за найцікавішими моментами матчу Україна – Бельгія у Лізі націй УЄФА. Наша редакція підготувала для вас прев'ю поєдинку. Як то кажуть, велком!

20 березня 2025 року. Мурсія. «Енріке Рока де Мурсія». Початок матчу – о 21:45. Температура повітря +16С.

Ласкаво просимо на перший матч плей-оф Ліги націй за підвищення у класі між Україною та Бельгією. Стартові склади:

Україна: Лунін, Конопля, Матвієнко, Забарний, Миколенко, Калюжний, Шапаренко, Зінченко, Циганков, Яремчук, Судаков.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Бельгія: Куртуа, Де Кейпер, Дебаст, Де Вінтер, Мехеле, Меньє, Троссард, Де Брюйне, Тілеманс, Де Кетеларе, Лукаку.

Головний тренер – Руді Гарсія (Франція).

Арбітр – Сандру Шерер (Швейцарія).