Вічний чемпіон. Пам'яті Джорджа Формана – велетня з великим серцем і важким ударом

Він був найстаршим чемпіоном світу з боксу, вигравав Олімпійські ігри та працював священником після закінчення карʼєри. Він програв Мухамеду Алі в «джунглях», але назавжди вписав своє ім'я в історію. Про дисципліну, силу, характер та неймовірний шлях Великого Джорджа – на LB.ua.

«Золото Олімпіади»

У свої 19 років Форман став олімпійським чемпіоном. Це звучить неймовірно, адже він зміг тріумфувати на Олімпіаді в Мехіко вже у 25-му для себе аматорському бою. До прикладу, Володимир Кличко провів в аматорах понад 100 боїв, перш ніж стати олімпійським чемпіоном Атланти-1996.

На Олімпіаді-1968 Форман здолав Люціана Трела з Польщі, Іоана Алекса з Румунії, а також італійця Джорджо Бамбіні. У фінальній сутичці Форман переміг радянського боксера Йонаса Чепуліса. «Золото» Олімпіади стало початком боксерського шляху Великого Джорджа. Таке прізвисько він отримав через свої фізичні дані: 192 сантиметри заввишки, 200 см – розмах рук, вага – понад 119 кілограмів.

Професійна карʼєра

Після Олімпіади Форман перейшов у професійний бокс. Він розпочав без розігріву, вигравши 37 поєдинків поспіль.

Найбільш знаковою для Джорджа стала перемога над Джо Фрейзером у 1973 році. Форман шість разів за два раунди відправляв на канвас свого суперника і врешті переміг технічним нокаутом, ставши чемпіоном світу у надважкій вазі.

Далі були два захисти титулу – проти Хосе Романа та Кена Нортона. Обидва поєдинки були вдалими у виконанні чемпіона.

«Гуркіт у джунглях» із Мохаммедом Алі

Саме таку назву мав історичний боксерський поєдинок між Мохаммедом Алі та Джорджем Форманом 30 жовтня 1974 року. Бій пройшов у місті Кіншаса, Заїр (нині – Демократична Республіка Конго).

Це протистояння і досі називають одним із найвеличніших та знакових у світі боксу. Бій відбувся в тропіках, у період дощів і підвищеної вологості, що додавало сутичці свого особливого шарму. Щобільше, поєдинок стартував о 4 ранку за місцевим часом. Усе для того, аби задовольнити американського глядача.

Форман тиснув протягом усього поєдинку, доки у нього банально не закінчилося пальне. Вже у восьмому раунді Алі, якого вважали андердогом протистояння, нокаутував Джорджа, завдавши чемпіону першої поразки в кар'єрі. Після цього Форман захворів на депресію.

Цікаво, що Форман та Алі отримали по 5 мільйонів доларів (1974 рік!) гонорару за цей поєдинок.

Завершення карʼєри

Березень,1977 рік. Форман зазнає другої поразки у своїй кар'єрі. Цього разу його кривдником став американець Джиммі Янг. Поразка була настільки болючою для Джорджа, що він вирішив завершити кар'єру. До речі, бій проти Янга визнали поєдинком року за версією авторитетного журналу The Ring.

Далі було життя без боксу, Форман став священником у церкві в Техасі. Цікаво, що церкву він збудував власним коштом.

Маючи не закритий гештальт, Форман вирішив повернутися на ринг у віці 38 років. Сталося це у 1987 році. Великий Джордж декласував американця Стіва Зюйські у першому поєдинку після повернення.

Знову чемпіон. Цього разу – назавжди

Поєдинок за поєдинком Форман доводив, що готовий знову стати чемпіоном світу.

У 1991-му йому випала така можливість, втім реалізувати її не вдалося. Форман поступився рішенням суддів легендарному Евандеру Голіфілду. Пізніше останній порівняв силу удару Джорджа Формана і Майкла Тайсона і зробив висновок, що Великий Джордж б'є набагато сильніше.

«Джордж Форман бив сильніше, набагато сильніше, але він був набагато більшим. Він ударив мене один раз, і ноги підкосилися. Мене ніколи раніше так не били», – розповів Голіфілд.

Ми ж повертаємося до Формана і його чергової спроби стати чемпіоном. Сталося це у 1994 році. Він переміг Майкла Мурера у фірмовому стилі і став-таки найстарішим чемпіоном світу в хевівейті. Форман нокаутував молодшого на 20 років суперника і здобув титули за версіями WBA та IBF у надважкій вазі у віці 45 років і 299 днів.

Цей рекорд назвали вічним. До слова, він досі належить саме Джорджу.

Останній танець

Останній поєдинок у кар'єрі Форман провів у листопаді 1997-го. Тоді рішенням суддів він поступився Шеннону Бріггзу і вирішив більше не випробовувати долю. Ні, звісно, Джордж планував повернутися до справ у 55 років, але тоді його відмовила дружина.

Фото: EPA/UPG Джордж Форман

Загалом у професійному боксі американець провів 81 поєдинок, 76 із яких (68 нокаутом) закінчилися перемогами.

Спочивай з миром, Великий Джордже.