Визначились пари півфіналістів Кубка України

Сьогодні, 3 квітня, відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка України сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
За результатами жеребкування в 1/2 фіналу турніру зустрінуться київське “Динамо” та чернівецька “Буковина”, у другій парі зійдуться донецький “Шахтар” та житомирське “Полісся”.
Півфінали заплановані на 23 квітня.
- Фінал Кубка України пройде 14 травня у Житомирі.
- Минулого року фінал Кубка України з футболу відвідали 3500 уболівальників. Перемогу здобув “Шахтар”, який переміг “Ворсклу” з рахунком 2:1.