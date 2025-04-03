Визначились пари півфіналістів Кубка України

Сьогодні, 3 квітня, відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка України сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

За результатами жеребкування в 1/2 фіналу турніру зустрінуться київське “Динамо” та чернівецька “Буковина”, у другій парі зійдуться донецький “Шахтар” та житомирське “Полісся”.

Півфінали заплановані на 23 квітня.