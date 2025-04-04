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Жіноча збірна України з футболу здобула перемогу у розіграші Ліги націй-2025

Збірна України очолила групу з 9 очками після трьох матчів.

Жіноча збірна України з футболу здобула перемогу у розіграші Ліги націй-2025
Жіноча збірна України з футболу здобула перемогу у розіграші Ліги націй-2025
Фото: Дан Балашов

Сьогодні, 4 квітня жіноча збірна України з футболу провела номінально домашній матч зі збірною Чехії.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Українські футболістки здобули перемогу над збірною Чехії з рахунком 1:0. Гол на 57-й хвилині забила Овдійчук.

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Ця перемога стала третьою поспіль для українок у цьому розіграші Ліги націй-2025. Таким чином збірна України очолила групу з 9 очками після трьох матчів.

Наступний поєдинок у Лізі націй жіноча збірна України проведе також проти команди Чехії, цього разу в гостях. Гра відбудеться 8 квітня о 18:30 за київським часом.

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