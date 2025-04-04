Жіноча збірна України з футболу здобула перемогу у розіграші Ліги націй-2025

Сьогодні, 4 квітня жіноча збірна України з футболу провела номінально домашній матч зі збірною Чехії.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
Українські футболістки здобули перемогу над збірною Чехії з рахунком 1:0. Гол на 57-й хвилині забила Овдійчук.
Ця перемога стала третьою поспіль для українок у цьому розіграші Ліги націй-2025. Таким чином збірна України очолила групу з 9 очками після трьох матчів.
Наступний поєдинок у Лізі націй жіноча збірна України проведе також проти команди Чехії, цього разу в гостях. Гра відбудеться 8 квітня о 18:30 за київським часом.