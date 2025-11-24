Радник глави ОП: мирного плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його бачили, більше не існує

Радник голови Офісу президента Олександр Бевз у Facebook повідомив, що мирний план із 28 пунктів, який раніше обговорювали, більше не існує у тому вигляді, у якому його всі бачили. Частина пунктів була вилучена, а частина — змінена, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна обговорила з США кожен пункт запропонованого плану. Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина — змінена. Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції", — написав Бевз.

Він додав, що конспірології навколо плану було значно більше, ніж реальності.

"Колись напишу в мемуарах, як керівництво делегації продиралось через хащі маніпуляцій, щоб ця зустріч не просто відбулась, а відбулась конструктивно", — зазначив радник голови ОП.