Президент Польщі запросив Зеленського до Варшави

Сам Кароль Навроцький їхати до України не поспішає.

Президент Польщі запросив Зеленського до Варшави
Президент Польщі Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Новий президент Польщі Кароль Навроцький запросив свого українського колегу Володимира Зеленського приїхати до Варшави.

Як пише польське видання Onet, про це стало відомо під час спільної пресконференції Навроцького з президентом Чехії Петером Павелом

Глав держав запитали, чи планують вони спільний візит до Києва. Якщо Павел загалом поставився до ідеї позитивно, хоча визнав, що таких планів поки не було, то Навроцький заявив, що чекає на Зеленського у Польщі.

Двостороння зустріч Навроцького та Зеленського є у планах, про що у жовтні говорив посол України в Польщі Василь Бондар. Проте з місцем сторони домовитися не можуть: у вітчизняному МЗС говорили про приїзд польського лідера до Києва, а в канцелярії Навроцького наполягали на Варшаві.   
