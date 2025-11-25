Білий дім: більшість пунктів "мирного плану" узгоджена

Більшість пунктів "мирного плану" узгоджена.
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Укрінформ.
“Тут усі оптимістично налаштовані стосовно того, що відбулося вчора в Женеві”, - запевнила Левітт.
Вона наголосила, що держсекретар Рубіо і спецпосланець Віткофф разом з усією командою опрацювали пункти “мирного плану” з 28 пунктів. Левітт підкреслила, що план розробили США за участі росіян та українців.
Речниця Білого дому додала, що українська сторона попрацювала над формулюваннями.
“І потім, звісно, ми маємо переконатися, що інша сторона в цій війні – росіяни – також погодиться з ними”, - сказала Левітт.
Вона нагадала, що Дональд Трамп хоче, аби ця угода була укладена якомога швидше.
“І він вірить, що його команда робить усе можливе, аби довести її до кінця”, - підсумувала Левітт.
- У Женеві делегації США та України розробили нову мирну угоду, яка складається з 19 пунктів, але найбільш "чутливі пункти" залишили на розгляд президентам Володимиру Зеленському та Дональду Трампу.
- Раніше радник голови Офісу президента Олександр Бевз заявив, що мирний план із 28 пунктів, який раніше обговорювали, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, а частина — змінена.