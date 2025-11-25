Білий дім: більшість пунктів "мирного плану" узгоджена

Дональд Трамп хоче, аби ця угода була укладена якомога швидше.

Більшість пунктів "мирного плану" узгоджена.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Укрінформ.

“Тут усі оптимістично налаштовані стосовно того, що відбулося вчора в Женеві”, - запевнила Левітт.

Вона наголосила, що держсекретар Рубіо і спецпосланець Віткофф разом з усією командою опрацювали пункти “мирного плану” з 28 пунктів. Левітт підкреслила, що план розробили США за участі росіян та українців.

Речниця Білого дому додала, що українська сторона попрацювала над формулюваннями.

“І потім, звісно, ми маємо переконатися, що інша сторона в цій війні – росіяни – також погодиться з ними”, - сказала Левітт.

“І він вірить, що його команда робить усе можливе, аби довести її до кінця”, - підсумувала Левітт.