Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем'єра
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Речник МЗС: Особливо чутливі пункти мирного плану будуть винесені на рівень президентів України та США

Делегації на переговорах у Женеві "проходили пункт за пунктом".

Речник МЗС: Особливо чутливі пункти мирного плану будуть винесені на рівень президентів України та США
Речник МЗС Георгій Тихий
Фото: Олександр Ратушняк

Вашингтон чує застереження Києва щодо низки пунктів "мирного плану" і сприймає їх, а особливо чутливі питання будуть винесені на рівень Президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

"Потрібен реальний мир і гарантія, що ця агресія не буде повторена навіть після досягнення миру. Для нас що дуже важливо? Що американська сторона чує українські позиції і сприймає їх. У нас були там певні застереження по низці пунктів. Американська сторона сприймає ці застереження і чує їх", – сказав речник.

Тихий відмовився уточнити, про які саме пункти йдеться. Речник додав, що делегації на переговорах у Женеві "проходили пункт за пунктом".

"Подальша робота ще буде. Оновлений рамковий текст уже існує, але продовжиться ще робота над низкою пунктів, і особливо чутливі будуть винесені на рівень Президентів України та США. Дуже добре, що делегація мала змогу напряму ці застереження обговорити. І це була конструктивна, орієнтована на результат розмова", – поінформував дипломат.

Переговори в Женеві

  • Минулого тижня західна преса почала публікувати інформацію про те, що Штати передають Україні "мирний план", погодитися на який українці мають до Дня подяки – 27 листопада. План складається з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам. Зокрема, є вимога скоротити армію до 600 000, відмовитися від вступу до НАТО (і закріпити це в Конституції і Статуті Альянсу), де-факто віддати Росії Донецьку, Луганську області і Крим, визнати російськими ті території Запорізької і Херсонської областей, які встигли окупувати.
  • 21 листопада український президент записав відеозвернення із закликами припинити сварки і об'єднатися (відбувалося це все на тлі "Міндічгейту" і закликів до звільнення голови ОП Андрія Єрмака, хоч він на плівках поки не фігурував). Також він сказав, що є ризик втрати ключового союзника – США – але українська влада намагатиметься відстояти національні інтереси. 
  • 22 листопада сформували українську делегацію для переговорів зі США в Швейцарії. Очолив її Андрій Єрмак. 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Женеві і зустрічалася з американцями. США представляли Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер.
  • Під час перемовин українська сторона кілька разів виходила з комунікацією, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.
  • Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.
