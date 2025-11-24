Речник МЗС: Особливо чутливі пункти мирного плану будуть винесені на рівень президентів України та США

Вашингтон чує застереження Києва щодо низки пунктів "мирного плану" і сприймає їх, а особливо чутливі питання будуть винесені на рівень Президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

"Потрібен реальний мир і гарантія, що ця агресія не буде повторена навіть після досягнення миру. Для нас що дуже важливо? Що американська сторона чує українські позиції і сприймає їх. У нас були там певні застереження по низці пунктів. Американська сторона сприймає ці застереження і чує їх", – сказав речник.

Тихий відмовився уточнити, про які саме пункти йдеться. Речник додав, що делегації на переговорах у Женеві "проходили пункт за пунктом".

"Подальша робота ще буде. Оновлений рамковий текст уже існує, але продовжиться ще робота над низкою пунктів, і особливо чутливі будуть винесені на рівень Президентів України та США. Дуже добре, що делегація мала змогу напряму ці застереження обговорити. І це була конструктивна, орієнтована на результат розмова", – поінформував дипломат.

Переговори в Женеві

Минулого тижня західна преса почала публікувати інформацію про те, що Штати передають Україні "мирний план", погодитися на який українці мають до Дня подяки – 27 листопада. План складається з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам. Зокрема, є вимога скоротити армію до 600 000, відмовитися від вступу до НАТО (і закріпити це в Конституції і Статуті Альянсу), де-факто віддати Росії Донецьку, Луганську області і Крим, визнати російськими ті території Запорізької і Херсонської областей, які встигли окупувати.

21 листопада український президент записав відеозвернення із закликами припинити сварки і об'єднатися (відбувалося це все на тлі "Міндічгейту" і закликів до звільнення голови ОП Андрія Єрмака, хоч він на плівках поки не фігурував). Також він сказав, що є ризик втрати ключового союзника – США – але українська влада намагатиметься відстояти національні інтереси.

22 листопада сформували українську делегацію для переговорів зі США в Швейцарії. Очолив її Андрій Єрмак. 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Женеві і зустрічалася з американцями. США представляли Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер.

Під час перемовин українська сторона кілька разів виходила з комунікацією, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.

Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.