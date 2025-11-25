Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаПолітика

Сибіга відреагував на російські дрони у Молдові та Румунії: "Рішуче засуджуємо ці безрозсудні дії Росії"

Він сказав, що російська агресія безпосередньо загрожує не лише Україні, а й іншим країнам.

Сибіга відреагував на російські дрони у Молдові та Румунії: "Рішуче засуджуємо ці безрозсудні дії Росії"
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на те, що російські дрони під час атаки на Україну залетіли у Молдову та Румунію.

Він написав у соцмережі Х, що це є ще одним нагадуванням про те, що російська агресія безпосередньо загрожує не лише Україні, а й іншим європейським країнам та трансатлантичній спільноті в цілому.

"Ми висловлюємо солідарність з нашими партнерами по Одеському трикутнику — Румунією та Молдовою, і рішуче засуджуємо ці безрозсудні дії Росії", – зазначив дипломат. 

Він сказав, що Україна готова поділитися своїм досвідом, об'єднати зусилля з партнерами і розробити багаторівневу інтегровану систему протиповітряної оборони, щоб разом захищати спільне європейське небо.

"Ніхто, крім Росії, не хоче, щоб ця війна тривала хоч один день. І саме Росію треба змусити припинити кровопролиття, терор і ескалацію. Це можна досягти завдяки єдності всіх союзників, достатньому зміцненню України та жорстким санкціям проти Москви", – наголосив Сибіга. 

Що відбулося

  • Під час нічної російської атаки у Молдову залетіли шість російських дронів. Спочатку повідомляли про один на півдні країни, який перелетів у Румунію.
  • Це спочатку підтвердив Володимир Зеленський, а згодом Міноборони Молдови
  • Перший дрон виявили в напрямку населених пунктів Виноградівка – Вулканешти, пізніше він рухався в напрямку державного кордону з Румунією, в районі між населеними пунктами Колібаші, Кагульського району та Вадул-луй-Ісак. 
  • Потім помітили ще п'ять дронів, які перетинали повітряний простір населених пунктів Дондушені, Оргеїв, Бендер, Вадул-луй-Воде та Флорешть. 
  • Один з дронів упав на дах будинку в селі Кухурештій-де-жос Флорештьського району.
