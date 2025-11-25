Сибіга відреагував на російські дрони у Молдові та Румунії: "Рішуче засуджуємо ці безрозсудні дії Росії"

Він сказав, що російська агресія безпосередньо загрожує не лише Україні, а й іншим країнам.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на те, що російські дрони під час атаки на Україну залетіли у Молдову та Румунію.

Він написав у соцмережі Х, що це є ще одним нагадуванням про те, що російська агресія безпосередньо загрожує не лише Україні, а й іншим європейським країнам та трансатлантичній спільноті в цілому.

"Ми висловлюємо солідарність з нашими партнерами по Одеському трикутнику — Румунією та Молдовою, і рішуче засуджуємо ці безрозсудні дії Росії", – зазначив дипломат.

Він сказав, що Україна готова поділитися своїм досвідом, об'єднати зусилля з партнерами і розробити багаторівневу інтегровану систему протиповітряної оборони, щоб разом захищати спільне європейське небо.

"Ніхто, крім Росії, не хоче, щоб ця війна тривала хоч один день. І саме Росію треба змусити припинити кровопролиття, терор і ескалацію. Це можна досягти завдяки єдності всіх союзників, достатньому зміцненню України та жорстким санкціям проти Москви", – наголосив Сибіга.

Що відбулося