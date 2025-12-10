На столичному Голосіївському проспекті стався прорив тепломережі. Без тепла залишились “Теремки”

Тимчасово призупинено теплопостачання в мікрорайонах Теремки-1, Теремки-2 та частково на Голосіївському проспекті.

«Київтеплоенерго» усуває пошкодження тепломережі на Голосіївському проспекті, повідомляє КМДА.

Сьогодні, 10 грудня, КП «Київтеплоенерго» почало ремонт магістральної тепломережі на Голосіївському проспекті.

На місці працюють аварійні бригади, залучена вся необхідна спецтехніка.

На час проведення ремонтних робіт тимчасово призупинено теплопостачання в мікрорайонах Теремки-1, Теремки-2 та частково на Голосіївському проспекті.

Завершити ремонтні роботи та відновити подачу тепла і гарячої води планують упродовж доби.