Кличко про капремонт Харківського шосе: роботи з відновленням руху планують завершити наступного року

Запланована ділянка капремонту – майже 5,5 км.

Кличко про капремонт Харківського шосе: роботи з відновленням руху планують завершити наступного року
Кличко перевіряє хід капремонту Харківського шосе, 11 грудня 2025
Фото: Телеграм / Віталій Кличко

Сьогодні, 11 грудня, столичний голова Віталій Кличко повідомив, що провів перевірку, як триває капітальний ремонт Харківського шосе. 

Мер зазначив, що капремонт розпочали у листопаді. Наразі здійснюють активні роботи  на ділянці понад 3 км – від вул. Литвинського до Харківської площі. 

“Сприятливі погодні умови дозволили дорожникам виконати за короткий проміжок часу значний комплекс робіт. А саме - прокласти систему дощової каналізації, влаштувати нову основу дорожнього одягу та асфальт в нижніх шарах”, – повідомив мер міста у Telegram. 

Він зазначив, що паралельно влаштовують тротуари та велодоріжки. Розпочали ремонт 3-х підземних пішохідних переходів.

Оновили ділянку від вул. Литвинського до Тростянецької по непарній стороні, якою вже відкрили рух транспорту. Нині роботи тривають з протилежного боку вулиці.

Запланована ділянка капремонту – майже 5,5 км. Комплекс робіт з відновленням руху планують завершити у наступному році.

Магістраль відремонтують з урахуванням принципів безбар’єрності. У підземному пішохідному переході поруч з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України облаштують ліфти.

Для покращення організації дорожнього руху влаштують нові світлофори. А в місцях, де є така можливість, – додаткові смуги для лівих поворотів.
﻿
