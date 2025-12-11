Сьогодні, 11 грудня, столичний голова Віталій Кличко повідомив, що провів перевірку, як триває капітальний ремонт Харківського шосе.
Мер зазначив, що капремонт розпочали у листопаді. Наразі здійснюють активні роботи на ділянці понад 3 км – від вул. Литвинського до Харківської площі.
“Сприятливі погодні умови дозволили дорожникам виконати за короткий проміжок часу значний комплекс робіт. А саме - прокласти систему дощової каналізації, влаштувати нову основу дорожнього одягу та асфальт в нижніх шарах”, – повідомив мер міста у Telegram.
Він зазначив, що паралельно влаштовують тротуари та велодоріжки. Розпочали ремонт 3-х підземних пішохідних переходів.
Оновили ділянку від вул. Литвинського до Тростянецької по непарній стороні, якою вже відкрили рух транспорту. Нині роботи тривають з протилежного боку вулиці.
Запланована ділянка капремонту – майже 5,5 км. Комплекс робіт з відновленням руху планують завершити у наступному році.
Магістраль відремонтують з урахуванням принципів безбар’єрності. У підземному пішохідному переході поруч з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України облаштують ліфти.
Для покращення організації дорожнього руху влаштують нові світлофори. А в місцях, де є така можливість, – додаткові смуги для лівих поворотів.
- У кінці листопада у Києві біля метро «Дарниця» відкрили рух оновленим шляхопроводом. Шляхопровід звели у 1963 році. Це перший його капітальний ремонт.