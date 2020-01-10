В Нью-Йорке вывели из эксплуатации почти 300 новых вагонов метро из-за дефектов дверей

Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) вывело из эксплуатации 298 новых вагонов метро из-за неисправных дверей.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Это решение было принято после двух инцидентов, в которых никто не пострадал, заявил президент MTA Энди Байфорд.
Отмечается, что вагоны поставила канадская компания Bombardier по контракту за $600 млн. Байфорд пообещал привлечь производителя к ответственности.
Двери для вагонов поставила китайская Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co. Ее представитель рассказал, что компания сотрудничает с Bombardier и MTA для урегулирования проблемы.
Казначей Нью-Йорка Скотт Стрингер возложил ответственность за эти накладки на MTA. Он напомнил, что недавняя проверка выявила неспособность управления соблюдать сроки и другие условия контрактов с поставщиками, технические сбои и другие структурные проблемы. Аудит контракта с Bombardier, проведенный в декабре еще до истории с новыми вагонами, показал, что трехлетняя задержка поставок стоила налогоплательщикам миллионов долларов.
Напомним, в 2014 году из-за прорыва водопровода в центральной части Нью-Йорка была частично парализована работа метро.