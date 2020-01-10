В Киеве пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию
В Киеве пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Террористы "ДНР" начали конфисковать авто с украинскими номерами
Террористы "ДНР" начали конфисковать авто с украинскими номерами
Появилось видео с якобы ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном (обновлено)
Появилось видео с якобы ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном (обновлено)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Сумской области столкнулись грузовик и внедорожник, погибла 9-летняя девочка
В Сумской области столкнулись грузовик и внедорожник, погибла 9-летняя девочка
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
ГлавнаяМир

В Нью-Йорке вывели из эксплуатации почти 300 новых вагонов метро из-за дефектов дверей

Такое решение приняли после двух инцидентов, в которых никто не пострадал.

В Нью-Йорке вывели из эксплуатации почти 300 новых вагонов метро из-за дефектов дверей
Метро Нью-Йорка (архив)
Фото: EPA/UPG

Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) вывело из эксплуатации 298 новых вагонов метро из-за неисправных дверей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Это решение было принято после двух инцидентов, в которых никто не пострадал, заявил президент MTA Энди Байфорд.

Отмечается, что вагоны поставила канадская компания Bombardier по контракту за $600 млн. Байфорд пообещал привлечь производителя к ответственности.

Двери для вагонов поставила китайская Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co. Ее представитель рассказал, что компания сотрудничает с Bombardier и MTA для урегулирования проблемы.

Казначей Нью-Йорка Скотт Стрингер возложил ответственность за эти накладки на MTA. Он напомнил, что недавняя проверка выявила неспособность управления соблюдать сроки и другие условия контрактов с поставщиками, технические сбои и другие структурные проблемы. Аудит контракта с Bombardier, проведенный в декабре еще до истории с новыми вагонами, показал, что трехлетняя задержка поставок стоила налогоплательщикам миллионов долларов.

Напомним, в 2014 году из-за прорыва водопровода в центральной части Нью-Йорка была частично парализована работа метро.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также