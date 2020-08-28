Американські військові помітили російський підводний човен біля Аляски

Північне командування збройних сил США повідомило, що біля берегів Аляски помічено російський підводний човен.
Про це командування повідомило у Twitter.
"Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки та Північне командування ЗС США уважно стежать за російським підводним човном, який сплив сьогодні біля Аляски", - йдеться в повідомленні.
Американські військові уточнили, що російська субмарина перебувала не в американських територіальних водах, але за нею уважно спостерігають, оскільки не виключається, що на судні могла статися аварія і йому може знадобитися допомога.
The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility.— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 27, 2020
Тим часом російські ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела в Тихоокеанському флоті, що субмарина, яка спливла біля берегів Аляски - це атомний підводний крейсер "Омськ", який бере участь у навчаннях. Про позаштатну ситуацію на борту човна даних немає.
Нагадаємо, у грудні минулого року в окупованому Росією Севастополі затонув плавучий док зі списаним підводним човном.