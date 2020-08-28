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Американські військові помітили російський підводний човен біля Аляски

Не виключається, що на субмарині могла статися аварія і їй може знадобитися допомога.

Американські військові помітили російський підводний човен біля Аляски
Архивне фото
Фото: https://katu.com

Північне командування збройних сил США повідомило, що біля берегів Аляски помічено російський підводний човен.

Про це командування повідомило у Twitter.

"Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки та Північне командування ЗС США уважно стежать за російським підводним човном, який сплив сьогодні біля Аляски", - йдеться в повідомленні.

Американські військові уточнили, що російська субмарина перебувала не в американських територіальних водах, але за нею уважно спостерігають, оскільки не виключається, що на судні могла статися аварія і йому може знадобитися допомога.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела в Тихоокеанському флоті, що субмарина, яка спливла біля берегів Аляски - це атомний підводний крейсер "Омськ", який бере участь у навчаннях. Про позаштатну ситуацію на борту човна даних немає.

Нагадаємо, у грудні минулого року в окупованому Росією Севастополі затонув плавучий док зі списаним підводним човном.

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