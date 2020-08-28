Американські військові помітили російський підводний човен біля Аляски

Не виключається, що на субмарині могла статися аварія і їй може знадобитися допомога.

Північне командування збройних сил США повідомило, що біля берегів Аляски помічено російський підводний човен.

Про це командування повідомило у Twitter.

"Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки та Північне командування ЗС США уважно стежать за російським підводним човном, який сплив сьогодні біля Аляски", - йдеться в повідомленні.

Американські військові уточнили, що російська субмарина перебувала не в американських територіальних водах, але за нею уважно спостерігають, оскільки не виключається, що на судні могла статися аварія і йому може знадобитися допомога.

The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility. — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 27, 2020

Тим часом російські ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела в Тихоокеанському флоті, що субмарина, яка спливла біля берегів Аляски - це атомний підводний крейсер "Омськ", який бере участь у навчаннях. Про позаштатну ситуацію на борту човна даних немає.

Нагадаємо, у грудні минулого року в окупованому Росією Севастополі затонув плавучий док зі списаним підводним човном.