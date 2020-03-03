Кабмин ограничил зарплаты руководителей государственных компаний

В месяц они могут получать не более 1,250 млн гривен.

Кабмин ограничил размер зарплат для руководителей подконтрольных государству предприятий до максимальных 1,250 млн гривен в месяц. Об этом говорится в постановлении правительства №141 от 5 февраля.

Согласно с документом, месячный размер зарплаты руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1 250 тыс. гривен.

Также изменили порядок оплаты услуг и компенсаций расходов членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежит государству.

Теперь члену набсовета будут выплачивать дополнительное вознаграждение за выполнение ним функций председателя набсовета в размере 20% его годового вознаграждения, указанного в договоре.

Также Кабмин привязал максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения оплаты услуг члена набсовета к чистому годовому доходу от реализации продукции. То есть если доход общества составляет до 1 млрд гривен в год, то член набсовета этого общества не может получить вознаграждение, превышающее 5 среднемесячных зарплат в отрасли за квартал, при доходе 1-3 млрд гривен/год - не более 10 зарплат, при доходе 3-10 млрд гривен/год - не более 15 зарплат, 10-20 млрд гривен/год - не более 18 зарплат, от 20 млрд гривен - до 22 зарплат.

Напомним, в январе премьер-министр Алексей Гончарук поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства сформулировать предложения относительно пересмотра зарплат топ-менеджеров и членов наблюдательных советов.