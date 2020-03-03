(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
ГлавнаяЭкономикаГосударство

ОГА обязали тратить 80% средств на капитальный ремонт дорог и только 20% - на текущий, - Голик

"Чем больше ямочного ремонта, тем больше он разрушает дороги".

ОГА обязали тратить 80% средств на капитальный ремонт дорог и только 20% - на текущий, - Голик

Кабмин сформировал для облгосадминистраций задания, согласно которым использование средств Дорожного фонда должно происходить в пропорции 80% на капитальный ремонт дорог и только 20% на текущий.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил координатор Национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик.

«В прошлом году только Киев, а также Днепропетровская и Ивано-Франковская области использовали более 80% денег, которые государство дает на ремонт дорог, на капремонт. Все остальные – на поточный, в основном, ямочный. Но чем больше вы делаете ямочного ремонта, тем больше он разрушает дороги», - заявил он.

Именно поэтому, по словам Голика, Кабмину установил маркеры пропорций траты средств, за которые ОГА не имеют право теперь переступать.

Ранее Юрий Голик показал строящиеся в Киеве объекты «Большой стройки».

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также