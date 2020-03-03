ОГА обязали тратить 80% средств на капитальный ремонт дорог и только 20% - на текущий, - Голик

"Чем больше ямочного ремонта, тем больше он разрушает дороги".

Кабмин сформировал для облгосадминистраций задания, согласно которым использование средств Дорожного фонда должно происходить в пропорции 80% на капитальный ремонт дорог и только 20% на текущий.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил координатор Национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик.

«В прошлом году только Киев, а также Днепропетровская и Ивано-Франковская области использовали более 80% денег, которые государство дает на ремонт дорог, на капремонт. Все остальные – на поточный, в основном, ямочный. Но чем больше вы делаете ямочного ремонта, тем больше он разрушает дороги», - заявил он.

Именно поэтому, по словам Голика, Кабмину установил маркеры пропорций траты средств, за которые ОГА не имеют право теперь переступать.

Ранее Юрий Голик показал строящиеся в Киеве объекты «Большой стройки».