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АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"

Компании вменяют завышение цен на газ для населения.

АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"
Фото: argumentua.com

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления монопольным положением со стороны "Нафтогаза Украины".

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Проверка касается цена на природный газ, которые устанавливались с 1 ноября 2018 года.

Согласно положению о возложении специальных обязанностей "Нафтогаз" продает газ поставщикам для нужд бытовых потребителей по цене, базирующейся на стоимости газа для промышленности.

По информации АМКУ, "Нафтогаз" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые были выше котировок на Украинской энергетической бирже и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы (NCG).

Антимонопольный комитет считает, что это может свидетельствовать о завышении цен на природный газ для населения до уровня, "который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа".

Напомним, что 20 марта 2020 года заканчивается контракт главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

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