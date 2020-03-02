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Крупный сервис доставки "Ин Тайм" прекратил свою работу

Для доставки оставшихся грузов привлекут конкурентов.

Крупный сервис доставки "Ин Тайм" прекратил свою работу
Ин Тайм
Фото: Ин Тайм/Facebook

Компания "Ин Тайм" прекращает свою работу и намерена привлечь конкурентов для завершения доставки грузов.

Об этом сообщается на сайте компании, передает "БизнесЦензор".

"Компания "Ин Тайм" приносит свои извинения клиентам и партнерам. Не смотря на остановку магистральной логистики и закрытие части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям. Сегодня были достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет произведена их ресурсами", - говорится в объявлении.

В компании пообещали уточнить план отправок остатков грузов из городов позднее.

В свою очередь совладелец конкурента - "Нова пошта" - Владимир Поперешнюк заявил о банкротстве "Ин Тайма".

"Ин тайм" - банкрот… Я не знаю точных причин трагедии "Ин тайма", но в любом случае главную ответственность за это понесут владельцы и менеджмент. Сейчас разрабатываем план действий, что делать в этой ситуации. Конечно, мы готовы встретить новых клиентов, быстро переключить их в нашу систему и плодотворно сотрудничать", – написал он в фейсбуке.

Согласно данным на сайте компании, компания "Ин Тайм" основана в 2002 году. Она предоставляет услуги экспресс-доставки по всей Украине и за ее пределами. Сеть "Ин Тайм" насчитывает более 602 отделений. Собственниками компании в госреестре указаны ее директор Евгений Грачев и Виктория Грачева.

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