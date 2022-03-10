Реальні цифри значно вищі: станом на 24:00 8 березня ООН нарахувала в Україні 516 загиблих і 908 поранених

З 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 8 березня 2022 року втрати склали 1424 цивільних (у зведенні на добу раніше – 1335), зокрема 516 загиблих (474).

Такі цифри наводить Управління Верховного комісара ООН із прав людини, передає "Інтерфакс-Україна".

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе ще очікують на підтвердження", – зазначається в документі.

Згідно з ним, це стосується, наприклад, Волновахи, Маріуполя, Ізюма, де, за повідомленнями, були сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Надалі їх слід верифікувати, вони не включені до наведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинули 98 чоловіків, 60 жінок, 9 хлопчиків і 5 дівчаток, тоді як стать 23 дітей і 321 дорослого поки що не вдалося встановити.

Серед 908 поранених – 12 дівчаток і 4 хлопчики, а також 34 дитини, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, кількість загиблих дітей збільшилася на десятьох, поранених – на шістьох.

УВКПЛ ООН наголошує, що в Донецькій і Луганській областях на північ 9 березня було зафіксовано 87 (72) загиблих і 349 (337) поранених на території, контрольованій урядом, і 24 (24) загиблих і 113 (112) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Черкаській і Чернігівській областях) ООН зафіксувала 405 (378) загиблих і 446 (412) поранених.

У зведенні також йдеться, що, за даними уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, станом на 24:00 8 березня на території, контрольованій урядом, загинула 41 дитина і було поранено 76.

Крім того, УВКПЛ ООН відзначає повідомлення Національної поліції Харківської області, згідно з яким станом на 18:00 8 березня в області загинуло 170 цивільних, з яких 5 дітей, і було поранено 368 осіб.

Збільшення цифр у зазначеному зведенні проти цифр у попередньому зведенні не слід порівнювати лише з новими випадками за 8 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків попередніх днів, уточнено в документі.