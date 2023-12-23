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Обласні адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп ППО через інтенсивні обстріли

Комплектування та посилення цих груп триває щодня.

Обласні адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп ППО через інтенсивні обстріли
Фото: Facebook/Заступник Керівника ОПУ Олексій Кулеба

Обласні військові адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних вогневих груп ППО через інтенсивні ворожі обстріли.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

“Ворог продовжує обстріли території України – щоденні нальоти груп шахедів та ракет по областям країни. З особливою інтенсивністю ворог атакує прикордоння та прифронтові регіони, зокрема Херсонщину”, – повідомив Олексій Кулеба. 

За його інформацією, з початку тижня на Херсонщині майже 500 обстрілів, випущено більше 2500 снарядів. Це в середньому по сто обстрілів на день. За цей тиждень в Херсонській області двоє людей загинули, ще 28 поранені. Серед них четверо дітей. 

“Ми ж посилюємо захист неба в кожній області України. Більшість російських безпілотників сьогодні збивають мобільні вогневі групи. Їхня робота ефективна і допомагає заощаджувати ракети для знищення ворожих крилатих ракет та авіації”, – написав Олексій Кулеба. 

Він зазначив, що обласні військові адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп, повністю укомплектованих для оперативного реагування на дронові загрози. Комплектування та посилення цих груп триває щодня. 

Нагадаємо, у суботу вранці ворог атакував Кіровоградську область ракетами. Регіон був під масованим ударом. Крім того, українській ППО вдалося "приземлити" два ворожі дрони у Дніпропетровській області. Також сьогодні Сили ППО знищили ракету над Дніпропетровщиною. 

Крім того, сьогодні російська армія обстріляла ТЕС, поранивши п’ятьох енергетиків

Ввечері близько 18:00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився і один з медичних закладів.

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