Укрзалізниця запускає перший дитячий вагон, спроєктований із ЮНІСЕФ

Стартували продажі квитків на перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня з 8 серпня.

Як повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі.

Дитячий вагон був спроєктований в колаборації із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки Уряду Бельгії.

"Важливо, що цей унікальний вагон модернізовано в Україні – на нашому Київському електровагоноремонтному заводі. До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів", – зазгачив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Роботи з модернізації цього вагона тривали близько пів року. У ньому є як дитячі манежі, так і сповивальні столики у вбиральні.

Квитки на цей вагон доступні для придбання виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці, вартість квитка аналогічна вартості купейних квитків аналогічного класу в тому ж поїзді.

Вагон має маркування «Дитячий» у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні.

В Укрзалізниці нагадали, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно й не потребують окремого квитка.