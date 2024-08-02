Укрзалізниця запускає перший дитячий вагон, спроєктований із ЮНІСЕФ

Стартували продажі квитків на перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня з 8 серпня.
Як повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі.
Дитячий вагон був спроєктований в колаборації із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки Уряду Бельгії.
"Важливо, що цей унікальний вагон модернізовано в Україні – на нашому Київському електровагоноремонтному заводі. До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів", – зазгачив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.
Роботи з модернізації цього вагона тривали близько пів року. У ньому є як дитячі манежі, так і сповивальні столики у вбиральні.
Квитки на цей вагон доступні для придбання виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці, вартість квитка аналогічна вартості купейних квитків аналогічного класу в тому ж поїзді.
Вагон має маркування «Дитячий» у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні.
В Укрзалізниці нагадали, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно й не потребують окремого квитка.
- Нещодавно Укрзалізниця тимчасово поширила верифікацію через Дія.Підпис на низку міжнародних рейсів.
- Також збільшили кількість жіночих купе. Із 1 серпня жіночі купе зʼявилися ще на чотирьох рейсах далекого сполучення.