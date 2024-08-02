​ЗСУ за добу ліквідували 1100 російських солдатів, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби українські захисники зменшили російську армію на 1100 солдатів, 42 артилерійські системи, 6 одиниць спецтехніки та 3 танки. Загальні бойові втрати армії РФ орієнтовно склали близько 580 590 чоловік особового складу.

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