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​ЗСУ за добу ліквідували 1100 російських солдатів, – Генштаб

Українські захисники знищили 42 артилерійські системи ворога, 6 одиниць спецтехніки та 3 танки. 

​ЗСУ за добу ліквідували 1100 російських солдатів, – Генштаб
Український боєць на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники зменшили російську армію на 1100 солдатів, 42 артилерійські системи, 6 одиниць спецтехніки та 3 танки. Загальні бойові втрати армії РФ  орієнтовно склали близько 580 590 чоловік особового складу.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 580 590 (+1100) осіб,
  • танків ‒ 8402 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16211 (+8) од,
  • артилерійських систем –  16161 (+42) од,
  • РСЗВ – 1134 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 907 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13005 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 2407 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21872 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2719 (+6).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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