Через ворожі удари по Миколаївщині зайнялися пожежі

Через російські обстріли Миколаївської області зайнялися пожежі. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 1 серпня, о 13:17 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Того ж дня о 14:29, 17:30, 18:41 та 21:30 ворог атакував Куцурубську громаду ударними дронами, зокрема FPV. Унаслідок одного із обстрілів у с. Парутино пошкоджено непрацюючий дитячий садок. через інший обстріл у с. Дніпровське виникла пожежа господарчої будівлі та сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

Увечері, 1 серпня, близько 20:35, район зазнав ракетної атаки. Через це зайнялася суха трава на території обʼєкту інфраструктури. Пожежа була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

На Миколаївщині через детонацію боєприпасу постраждав чоловік.