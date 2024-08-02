На Херсонщині армія РФ пошкодила 19 приватних будинків, газопровід і поранила 3 людей

Армія окупанта атакувала 21 населений пункт Херсонської області упробовж доби. Через російську агресію поранені троє людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Милове, Тягинка, Львове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Бургунка, Білозерка, Садове, Шляхове, Качкарівка, Гаврилівка, Велетенське, Зеленівка, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Микільське, Миколаївка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 19 приватних будинків.

Також пошкоджено газопровід, господарську споруду, станцію техобслуговування, гараж та приватні автомобілі.

Жителів Херсонської області попередили про ймовірні російські масовані обстріли 2 серпня, зокрема ідеться про населені пункти, які знаходяться вздовж Дніпра, у тому числі Херсона.