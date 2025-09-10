60% європейців виступають за відставку Урсули фон дер Ляєн

Опитування громадської думки у країнах Європейського Союзу показало, що більшість виступає за те, щоб Урсула фон дер Ляєн залишила посаду голови Єврокомісії.

Як пише Politico, 39% респондентів твердо переконані у необхідності відставки, ще 21% скоріше підтримують заміну президентки іншим політиком.

Головною причиною падіння рейтингу фон дер Ляєн називають торговельну угоду зі США, яка передбачає тарифні мита у розмірі 15% - менше, ніж 30%, які анонсував Дональд Трамп, але набагато більше, ніж було раніше.

Три чверті опитаних вважають, що фон дер Ляєн не впоралася із завданням захистити інтереси європейців. Половина громадян називають умови нової угоди "принизливими" для ЄС. Найбільше критики лунає у Франції та Іспанії.

Соціологічне дослідження проводилося у 5 країнах, які становлять 60% населення Євросоюзу - Франції, Іспанії, Італії, Німеччині та Польщі. У кожній з них було опитано не менш ніж 1000 людей.