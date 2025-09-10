“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСвіт

60% європейців виступають за відставку Урсули фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії нібито провалила перемовини щодо торговельної угоди зі США.

Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Опитування громадської думки у країнах Європейського Союзу показало, що більшість виступає за те, щоб Урсула фон дер Ляєн залишила посаду голови Єврокомісії.

Як пише Politico, 39% респондентів твердо переконані у необхідності відставки, ще 21% скоріше підтримують заміну президентки іншим політиком. 

Головною причиною падіння рейтингу фон дер Ляєн називають торговельну угоду зі США, яка передбачає тарифні мита у розмірі 15% - менше, ніж 30%, які анонсував Дональд Трамп, але набагато більше, ніж було раніше. 

Три чверті опитаних вважають, що фон дер Ляєн не впоралася із завданням захистити інтереси європейців. Половина громадян називають умови нової угоди "принизливими" для ЄС. Найбільше критики лунає у Франції та Іспанії.

Соціологічне дослідження проводилося у 5 країнах, які становлять 60% населення Євросоюзу - Франції, Іспанії, Італії, Німеччині та Польщі. У кожній з них було опитано не менш ніж 1000 людей.
