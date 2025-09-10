​Кримські цілі
Принц Гаррі пожертвував $500 тисяч на допомогу дітям з України та Смуги Гази

Фонд Archewell виділить гранти на протезування і гуманітарну підтримку.

Принц Гаррі пожертвував $500 тисяч на допомогу дітям з України та Смуги Гази
Принц Гаррі
Фото: EPA/UPG

Британський принц Гаррі оголосив про пожертву у розмірі 500 тисяч доларів на підтримку дітей, які постраждали від воєнних дій в Україні та Смузі Гази, пише Reuters

Кошти спрямують на проєкти Всесвітньої організації охорони здоров’я, благодійну організацію Save the Children та Центр дослідження вибухових травм (CIS) при Імперському коледжі Лондона.

Фонд Archewell Foundation, який принц заснував разом із дружиною Меган Маркл, виділить три гранти: $200 тисяч — для ВООЗ на медичну евакуацію дітей із Гази до Йорданії, $150 тисяч — Save the Children на постійну гуманітарну допомогу у Смузі Гази, та ще $150 тисяч — CIS на розробку протезів для дітей, зокрема, з України та Гази.

«Ні одна організація не може вирішити цю проблему самотужки. Для того, щоб діти вижили та змогли відновитися після вибухових поранень, необхідна співпраця урядів, науки, медицини, гуманітарних і правозахисних організацій», — заявив Гаррі під час візиту до Центру дослідження травм у Лондоні.

У CIS підкреслюють, що діти мають у сім разів вищий ризик загибелі від вибухових травм, ніж дорослі.

  • Цьогоріч у квітні принц завітав до львівської ортопедичної клініки Superhumans Center, де проходять лікування та реабілітацію поранені військовослужбовці й цивільні. 
