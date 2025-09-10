Посол Британії Мартін Гарріс завершує дипмісію в Україні

На цій посаді Гарріс працював з 2023 року.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс завершує свою роботу після двох років на посаді.

Про це повідомляє Посольство Великої Британії в Києві.

"Для мене було честю служити Послом Великої Британії в Україні. Я залишаю по собі міцну угоду про Сторічне партнерство, яка охоплює безліч напрямків — від бойових технологій до гуманітарних, енергетичних та проєктів економічного відновлення, а також шкільне партнерство", — зазначає Гарріс.

Дипломат наголошує, що його надихає сила українського народу та багатство української мови та культури. "Велика Британія залишається непохитною у своїй підтримці України, яка протистоїть агресії Росії, та у досягненні справедливого та стійкого миру. Слава Україні!"

Свою дипломатичну місію в Україні Мартін Гарріс розпочинав у вересні 2023 року.

Він уже працював у Києві у 2003-2008 роках - обіймав посаду заступника посла та генерального консула.

У 2017– 2022 роках Гарріс працював у Міністерстві закордонних справ і міжнародного розвитку Великої Британії, був директором департаменту Східної Європи і Центральної Азії. У 2014 – 2017 був у посольстві Великої Британії у Росії міністром та заступником посла. Упродовж 2010– 2014 років працював послом у Румунії. До цього був заступником директора в офісі премʼєр-міністра.