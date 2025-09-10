Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСвіт

Посол Британії Мартін Гарріс завершує дипмісію в Україні

На цій посаді Гарріс працював з 2023 року.

Посол Британії Мартін Гарріс завершує дипмісію в Україні
Мартін Гарріс
Фото: МЗС України

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс завершує свою роботу після двох років на посаді.

Про це повідомляє Посольство Великої Британії в Києві.

"Для мене було честю служити Послом Великої Британії в Україні. Я залишаю по собі міцну угоду про Сторічне партнерство, яка охоплює безліч напрямків — від бойових технологій до гуманітарних, енергетичних та проєктів економічного відновлення, а також шкільне партнерство", — зазначає Гарріс.

Дипломат наголошує, що його надихає сила українського народу та багатство української мови та культури. "Велика Британія залишається непохитною у своїй підтримці України, яка протистоїть агресії Росії, та у досягненні справедливого та стійкого миру. Слава Україні!"

Свою дипломатичну місію в Україні Мартін Гарріс розпочинав у вересні 2023 року.

Він уже працював у Києві у 2003-2008 роках - обіймав посаду заступника посла та генерального консула.

У 2017– 2022 роках Гарріс працював у Міністерстві закордонних справ і міжнародного розвитку Великої Британії, був директором департаменту Східної Європи і Центральної Азії. У 2014 – 2017 був у посольстві Великої Британії у Росії міністром та заступником посла. Упродовж 2010– 2014 років працював послом у Румунії. До цього був заступником директора в офісі премʼєр-міністра.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies