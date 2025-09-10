​Кримські цілі
ГоловнаСвіт

У Литві вибухнули цистерни зі скрапленим газом

Через пожежу у Вільнюсі можливе забруднення повітря.

Фото: LRT

На околиці Вільнюса на станції Балтосес Вокес загорілися вагони зі скрапленим газом. Відомо про одного постраждалого.

Про це пише LRT. 

У ході інциденту постраждала одна людина, а свідки стверджують, що чорний дим було видно за кілька кілометрів від епіцентру. Також місцеві мешканці відзначають, що на місці події було чутно звук вибуху.

За попередніми даними, загорілися 8 вагонів з газом на території станції по заправці скрапленого газу. 

"Причиною вибуху стало порушення умов праці, поліція ввела план "Щит", — повідомив міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас у Facebook повідомив, що через пожежу закрито рух на вулиці Кіртиму та на шосе Ейшишкю. Також громадян попереджають, що через пожежу в місті можливе забруднення повітря.
