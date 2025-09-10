​Кримські цілі
Кримські цілі
Ультраправі та ліві у Європарламенті подадуть окремі резолюції про недовіру президентці Єврокомісії

Якщо хоча б одна із резолюцій набере підтримку, Єврокомісія буде змушена піти у відставку.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

10 вересня політичні групи «Патріоти» (крайні праві) та «Ліві» у Європарламенті планують подати окремі резолюції про недовіру президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, повідомляє Politico.

Ініціатива пролунала всього через кілька годин після виступу фон дер Ляєн зі щорічною промовою «Про стан Союзу» у Страсбурзі. Якщо хоча б одна з резолюцій набере підтримку, Єврокомісія буде змушена піти у відставку, однак наразі фон дер Ляєн має більшість у парламенті.

У документі «Патріотів» йдеться, що «ЄС сьогодні слабший, ніж будь-коли, через постійні провали президентки Комісії». Вони звинувачують її у нестачі прозорості та критикують торговельні угоди з Mercosur і США.

«Ліві» у своїй резолюції також розкритикували торговельну політику Єврокомісії, але головний акцент зробили на «бездіяльності» фон дер Ляєн у зв’язку з війною Ізраїлю проти Гази. Співголова групи Манон Обрі заявила: «Ви не ввели реальних санкцій, і ваша сьогоднішня заява нічого не змінює. Перед обличчям геноциду не може бути напівзаходів».

Згідно з правилами Європарламенту, нову резолюцію про недовіру можна внести через два місяці після попередньої — тобто з 11 вересня. Обидві групи підтвердили, що планують подати документи одразу після відкриття цього «вікна». У разі схвалення юридичною службою дебати та голосування можуть відбутися вже у жовтні.

  • Опитування громадської думки у країнах Європейського Союзу показало, що більшість виступає за те, щоб Урсула фон дер Ляєн залишила посаду голови Єврокомісії. Так, 39% респондентів твердо переконані у необхідності відставки, ще 21% скоріше підтримують заміну президентки іншим політиком. 
