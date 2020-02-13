Прибыль украинских банков в 2019 году достигла рекордных 59,6 млрд гривен. Доходы банковской системы составили 244,4 млрд гривен, расходы - 184,8 млрд гривен.

"Это не сверхприбыли госбанков от ОВГЗ. Это реальная прибыль банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ - это всего лишь 12%. Банкирам будет интересен другой показатель - ROE, то есть отдача на капитал. В наших банках ROE сегодня - 34,2%", - прокомментировала данные, обнародованные в четверг, первый замглавы Нацбанка Катерина Рожкова в фейсбуке.

Рожкова отметила, что это выше, чем общеевропейский показатель - 7%, и чем у стран-соседей: Венгрия - 18%, Румыния - 17%, Чехия - 16%.

Основными факторами таких "сверхприбылей" банков Рожкова назвала высокую операционную эффективность банков и низкие отчисления в резервы, которые за год уменьшились вдвое - с 24 до 12 млрд грн. Она также отметила, что с замедлением инфляции будут снижаться ставки и процентная маржа банков, а соответственно и их прибыли.

Больше половины прибыли банковской системы - это финансовый результат Приватбанка. По итогам прошлого года он заработал 32,6 млрд гривен. На 1 января 2020 года чистые активы банка составили 314 105,943 млн гривен, кредитный портфель - 61 033,321 млн гривен, средства клиентов (физлиц и юрлиц) – 231 386,432 млн гривен, средства физлиц – 181 013,289 млн гривен.

Для сравнения: 2018 год Приватбанк закончил с прибылью 11,67 млрд гривен.

Напомним, в 2018 году банковский сектор впервые за пять лет получил прибыль - она составила исторические 15 млрд грн.