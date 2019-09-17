Из-за африканской чумы во Львовской области забили 102 тыс. свиней

Вспышку вируса обнаружили на предприятии еще в середине августа.

Во Львовской области из-за вспышки африканской чумы свиней на предприятии "Галичина-Запад" забили поголовье из более чем 102 тыс. животных. Об этом сообщило региональное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Для сжигания туш животных обустроили 9 котлованов на площади более 2 тыс. кв. м. К работам по утилизации туш привлекли более 190 человек и 26 единиц техники.

Первый случай падежа свиней на предприятии произошел еще 16 августа, тогда от вируса погибли 320 животных. После лабораторного подтверждения вируса на предприятии начали забой всего поголовья. Вокруг скотомогильников установлены посты полиции, объявлен карантин.

Вирус АЧС не опасне для людей и других животных, но чрезвычайно быстро распространяется среди поголовья и представляет угрозу для свиней в частных хозяйствах и для диких кабанов.