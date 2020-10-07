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Міжнародні резерви України у вересні зменшилися на 8,7%, до $26,5 млрд

Чинники такої динаміки - планові виплати за зовнішнім боргом і необхідні інтервенції з продажу валюти.

Міжнародні резерви України у вересні зменшилися на 8,7%, до $26,5 млрд
Фото: пресс-служба НБУ

У вересні міжнародні резерви України знизилися на 8,7%, до 26,5 млрд доларів.

Про це повідомляє Національний банк.

Ключові чинники такої динаміки - планові виплати за зовнішнім боргом і необхідні інтервенції Нацбанку з продажу валюти для згладжування надмірних курсових коливань.

"Україна пройшла черговий період пікових боргових виплат. Усі зовнішні зобов’язання - як перед МВФ, так і перед іншими іноземними кредиторами - були виконані. Загальна сума з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті перевищила $2,6 млрд", - повідомили в НБУ.

Зазначається, що чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку становив майже $200 млн. Інтервенції здійснювалися для згладжування курсових коливань. Попит на валюту з боку бізнесу у вересні збільшився і перевищив пропозицію, тому знадобилася участь НБУ.

"Поточний рівень резервів є достатнім як для подальшого виконання зобов’язань держави, так і для інтервенцій Національного банку за необхідності. Попри проходження періоду пікового боргового навантаження, обсяг резервів залишається вищим, ніж на початку року", - наголосили в Нацбанку.

Також зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Нацбанку.

Нагадаємо, міжнародні резерви України в серпні збільшилися на 1% і перевищили $29 млрд. Пропозиція валюти перевищувала попит, і НБУ міг поповнювати міжнародні резерви. Загалом у серпні Нацбанк купив $460,5 млн. Інтервенцій з продажу валюти не проводили.

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