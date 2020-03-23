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Журналистка LB.ua госпитализирована с подозрением на коронавирус

Подтверждение или снятие подозрения займет несколько дней.

Специальный корреспондент LB.ua Анна Стешенко госпитализирована с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19.

22 марта у нее поднялась температура, появилась слабость. На следующий день температура повысилась еще больше, и она вызвала скорую. Врачи отвезли журналистку в Александровскую клиническую больницу.

Врач измеряет уровень кислорода в крови
Фото: Анна Стешенко
Врач измеряет уровень кислорода в крови

Ее разместили в палате, из которой выходить запрещено: трехразовое питание приносят, все процедуры делают на месте.

Подтверждение или снятие подозрения на COVID-19 требует лабораторной диагностики, которая займет несколько дней.

"Сами доктора, когда принимают больных, признаются, что экспресс-тесты нет смысла делать. У меня возьмут кровь, отправят ее на ПЦР-тест, который в лучшем случае будет готов через три дня. Все три дня будут в изоляции под присмотром врачей, обещают сделать рентген", - рассказала журналистка.

Она также сообщила, что ей дали список медикаментов, которые нужно купить и передать родными.

Фото: Анна Стешенко

Напомним, что по состоянию на вечер 22 марта в Украине подтвердили 73 случая коронавирусной инфекции.

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