Коронавирус обнаружили в Ирпене и Ворзеле
Коронавирус обнаружили в Ирпене и Ворзеле
Коронавирус обнаружили в Буче
Коронавирус обнаружили в Буче
Число заражений коронавирусом в Украине выросло до 356
Число заражений коронавирусом в Украине выросло до 356
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Последний диагноз
Последний диагноз
​Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человек
​Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 93 до 311, умерли 8 человек
"Сидіть, курва, вдома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
"Сидіть, курва, вдома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Количество умерших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек
Количество умерших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек
Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения
Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения
ГлавнаяСпорт

Шевченко сравнил ситуацию с коронавирусом в Италии с Чернобылем

Главный тренер сборной Украины пообщался с итальянскими журналистами.

Шевченко сравнил ситуацию с коронавирусом в Италии с Чернобылем
Андрей Шевченко
Фото: hdtranslation

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в видео интервью Sky Sport Italia признался, что следит и переживает за ситуацией с коронавирусом в Италии.

"Сейчас я нахожусь в Лондоне с семьей. Мы не выходим из дома на протяжении 10 дней, со мной все в порядке.

В свое время, когда мне было 9 лет, моя страна пережила похожую трагедию, я имею в виду Чернобыль. В такой ситуации нужно не усложнять работу настоящим героям - медработникам.

Я переживаю за итальянцев и живу надеждой, что ситуация наладится в конце концов. Мы вместе сможем выбраться из этого", - с оптимизмом отметил Шевченко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также