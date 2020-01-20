Форварду "Челси" грозит тюремный срок из-за неуплаты алиментов

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии Миши Батшуайи попал в неприятную ситуацию, связанную с судебными разбирательствами, сообщает The Sun.

Бывшая девушка 26-летнего футболиста Гитте Ван Дер Элст подала в суд из-за того, что Батшуайи периодически опаздывает с выплатой алиментов, а дважды и вовсе не перечислил сумму.

Сумма алиментов составляет 2,4 тыс. евро, отмечает издание.

Дело в том, что Гитте воспитывает трехлетнюю дочь Батшуайи, которую, к слову, бельгиец ранее не признавал своей родной.

Фото: thesun.co.uk

Суд, в свою очередь, постановил Миши выплачивать алименты на содержание ребенка.

Добавим, что в рамках бельгийского законодательства форварду "Челси" грозит ограничение свободы до шести месяцев и штраф.