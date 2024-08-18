Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців

Фентезі та фантастика роками залишаються в топі популярності. Ці жанри дозволяють чудово провести час, іноді дають змогу втекти від буденності та зануритися в альтернативні світи, а подекуди влучно коментують проблемні моменти нашого соціуму. Ми підготували добірку з 10 свіжих видань, вартих вашої уваги.

Челсі Абдулла. «Трилогія піщаного моря. Книга 1. Крадій зоряного пилу»

Фото: bookclub.ua Крадій зоряного пилу. Трилогія піщаного моря. Книга 1

Видавництво «Artbooks»

Перша книга трилогії. Яскрава фентезійна історія, натхненна казками з «Тисячі і однієї ночі».

Безстрашна злочинниця Лулі аль-Назарі, більш відома як Опівнічна Торговка, разом з джином-охоронцем полюють на заборонену магію та продають її на чорному ринку. Рятуючи боягузливого принца, Лулі привернула увагу його могутнього батька — султана. Він змушує дівчину вирушити на пошуки стародавнього артефакту — лампи, яка може відродити безплідні землі, але ціною загибелі всіх джинів.

Опинившись у безвихідному становищі, Лулі разом зі старшим сином султана й зухвалою розбійницею збираються в небезпечну подорож. Їм доведеться пройти крізь пустелю, сповнену підступних пасток і загадок, протистояти гулям, перехитрити мстиву королеву джинів і зіткнутися зі зловісним убивцею з минулого Лулі. Магія та обман переплітаються. Навіть найближчі союзники можуть бути ворогами, а минуле Лулі виявляється зовсім не таким, яким вона його пам'ятала. Настав час зробити вибір: прийняти свою долю або створити нову реальність.

Робін Гобб. «Торговці з живих кораблів. Книга 1. Магічний корабель»

Фото: КДС Робін Гобб. «Торговці з живих кораблів. Книга 1. Магічний корабель»

Видавництво «КСД»

Перша книжка морської фентезійної трилогії.

Найбільший скарб торгового міста Бінгтаун — живі кораблі. Створені з чарівного дерева, ці унікальні судна здатні розмовляти, самостійно долати шторми, знаходити найкращі шляхи та вловлювати сприятливий вітер. Щоб корабель ожив, представники трьох поколінь однієї родини мають померти на його борту. Після цього виникає особливий зв'язок корабля із сім'єю.

Вестрити належать до найвпливовіших сімей Бінгтауна. Алтея Вестрит вважає щойно пробуджений від довгого сну живий корабель «Вівасія» своїм законним спадком, який утратила через обман. Тепер вона готова піти хоч на край світу, щоб повернути його. Для її племінника Вінтроу, якого забрали з жрецького служіння і змусили працювати на судні, цей корабель — місце ув’язнення. Проте доля родини й корабля може опинитися в руках чужинця: безжальний Кенніт мріє захопити владу над усіма мешканцями Піратських островів. А для цього йому потрібен власний живий корабель, який він планує підкорити собі. А що ж думає про все це сама «Вівасія»?

Ніколас Імс. «Королі Жаских Земель. Книга 1»

Фото: КДС Ніколас Імс. «Королі Жаских Земель. Книга 1»

Видавництво «Nebo Booklab Publishing»

Перша частина трилогії. Задерикувате фентезі про світ, де схожі на постарілих рокерів найманці винищують нечисть.

Клей Купер і його друзяки колись були найкращою, найстрашнішою та найвідомішою бандою серед усіх найманців по цей бік Окрайни. За подвиги і безстрашність їх прозвали «Королями Жаских Земель». Минули роки, і легендарна банда розпалася. Її члени обросли сім'ями, продали зброю і навіть самі припали порохом.

Усе змінюється, коли до Клея по допомогу звертається давній «колега» Гебріель. Його дочка Роза вирішила піти батьковим слідом, але вскочила в халепу в далекій Кастії, яку тримає в облозі Страшна орда. Час «Королям» зібратися знову… Попереду на них чекає подорож гігантським лісом, який аж тріщить від монстрів, лютих звірів й інших смертоносних істот. Чи вистачить їм сил подолати старі образи, набратися мужності і згадати минулі часи, щоб допомогти другу?

Антологія короткої фантастичної прози «Мотанка»

Фото: laboratoria.pro Антологія короткої фантастичної прози «Мотанка»

Видавництво «Vivat»

Збірка фантастичних оповідань від дванадцяти яскравих українських письменниць про жіночий досвід переживання війни та неймовірну силу, що проявляється за виняткових обставин.

Особливістю цієї збірки є саме жіноча оптика: авторки тонко відчувають своїх персонажів, зосереджуються на психологізмі оповіді, водночас створюють захопливі сюжети. Тут поєдналися фентезі, магічний реалізм, стимпанк і навіть постапокаліпсис. У цих оповіданнях оживають образи жінок, які знаходять у собі неймовірні здібності протистояти загарбникам, захищати близьких й оберігати свій світ.

До антології увійшли твори Тамари Горіха Зерня, Ірини Грабовської, Наталії Довгопол, Олени Захарченко, Дари Корній, Олени Кузьміної, Наталії Матолінець, Анастасії Нікуліної, Орести Осійчук, Дарії Піскозуб, Юліти Ран і Світлани Тараторіної. Кожне оповідання проілюстроване талановитою Інною Делієвою.

Валерія В. Растет. «Хроніки червоних лисиць. Книга 1. Поклик»

Фото: vikhola.com Валерія В. Растет. «Хроніки червоних лисиць. Книга 1. Поклик»

Видавництво «Віхола»

Перша із семи книг циклу «Хроніки червоних лисиць». Нове цікаве фентезі від української авторки з продуманим всесвітом. Перше фентезі у видавничому портфелі «Віхоли».

Лисиця живе на межі двох паралельних світів — людського й надприродного. Вона майстриня із запечатування могил — звичайна справа в місті, де співіснують люди, відьми, вампіри, перевертні, а мертві іноді повертаються з того світу, щоб загрожувати живим. Під час чергового рутинного завдання все летить шкереберть і життя Лисиці висить на волосині. Коли здається, що надії немає, на допомогу приходить вампір. От тільки цей несподіваний акт милосердя для дівчини швидко перетворюється на справжнє випробування. Її починають переслідувати дивні та тривожні сни, змушуючи сумніватися у своєму психічному здоров'ї. Можливо, у таємничого вампіра була якась мета? І чи можна йому взагалі довіряти?

Наприкінці книги є короткий довідник рас і видів міфічних істот, покажчик імен та ієрархій основних кланів, що суттєво полегшує входження в новий світ.

Вільям Ґібсон. «Периферал. Книга 1 (Джекпот)»

Фото: vivat.com.ua Вільям Ґібсон. «Периферал. Книга 1 (Джекпот)»

«Видавництво Жупанського»

Перша книга трилогії. Нова історія від майстра наукової фантастики та засновника жанру кіберпанку.

У новому творі Ґібсон звертається до теми паралельних світів і глобальних катастроф. Відштовхуючись від тривожних тенденцій сьогодення, він розмірковує над найближчим майбутнім і можливими сценаріями краху, а точніше глобальної видозміни нашої цивілізації.

Флінн Фішер намагається вижити в економічно занепалому світі, працюючи на низькооплачуваній роботі та допомагаючи братові-ветерану. Вілф Незертон мешкає в Лондоні через сімдесят з гаком років, де технології досягли небачених висот, але людство переживає наслідки глобальних катастроф, відомих як Джекпот. Сюжет починає закручуватися, коли Флінн бере участь у тестуванні нової гри, яка виявляється не просто симуляцією, а вікном у майбутнє. Дівчина занурюється у світ, де потужні корпорації та багатії контролюють технології, здатні змінювати реальність. Флінн починає розуміти, що її дії в цьому віртуальному світі мають реальні наслідки.

У 2022 році Amazon Prime Video випустив за цим романом серіал «Периферійні пристрої».

Тагере Мафі. «Це зіткане королівство. Книга 1»

Фото: КДС Тагере Мафі. «Це зіткане королівство. Книга 1»

Видавництво «КСД»

Перша книга циклу. Нова історія від авторки мегапопулярного антиутопічного циклу «Знищ мене».

Криваві війни між джинами й людьми точилися століттями, щоб врешті завершитися перемир'ям, яке замість рівноправ'я принесло джинам лише гніт і винищення: їх позбавили магії, зарахували до найнижчого стану…

Для всього світу Алізе — звичайна служниця. Проте насправді вона зникла спадкоємиця стародавнього королівства джинів. Спадковий принц Камран чув про пророцтва, які обіцяють смерть його королю, але навіть не здогадувався, що дівчина з незвичайними очима, яку він не може викинути з голови, незабаром стане загрозою не лише його королівству, а й усьому світу.

Авторка майстерно поєднує тему забороненого кохання, атмосферу зіткнення двох потужних імперій і перську міфологію.

Джо Аберкромбі. «Герої»

Фото: КДС Джо Аберкромбі. «Герої»

Видавництво «КСД»

Другий самостійний роман у всесвіті «Першого закону». Брутальне епічне фентезі з напруженим сюжетом і надзвичайно цікавими персонажами.

Існує легенда, що Чорний Доу знищив більше людей, ніж зима забирає життів. Він ось-ось дістанеться трону Півночі. Лорду-маршалу Крою, якому війна не лишила нічого, крім поганого здоров’я, байдуже, хто переможе. Принц Кальдер прагне влади і сподівається при цьому залишитися живим. Бремер дан Ґорст одержимий бажанням спокути. Війська заледве просуваються крізь північну багнюку. Тисячі солдатів зібралися на якомусь пагорбі у віддаленій долині, озброєні до зубів.

Три дні. Одна битва. Союз проти Півночі. Під невблаганним поглядом кам'яних статуй вирішиться доля країни. І чи доросте хтось з-поміж тисяч і тисяч вояків до справжніх героїв, вирішиться саме тут. Що таке зрештою війна: поранок нового світу чи жорстоке ремесло, суворе випробування чи рідкісна можливість змінити політичний ландшафт?

Нора K. Джемісін. «Розламана земля. П'ята пора»

Фото: КДС Нора K. Джемісін. «Розламана земля. П'ята пора»

Видавництво «НК Богдан»

Перша книга нової трилогії від авторки, чий дебютний роман «Сто тисяч королівств» був номінований на «Неб'юлу», «Г'юґо» та Всесвітню премію фентезі та здобув премію «Локус» у номінації «Дебютний роман».

Раз на кількасот років аномальна сейсмічна активність спричиняє смертельні темряву й холод, що можуть тривати роками. Прадавня наука, зафіксована в камені, називає це П’ятою порою. Найдовша Пора, яку знала ця земля, розпочнеться незабаром.

Ессун живе собі в маленькому містечку. Одного разу вона повертається додому й бачить, що її чоловік жорстоко вбив їхнього сина й викрав дочку. У цей час могутня Санзе — всесвітня імперія, чиї інновації були основою цивілізації протягом тисячі років, — зазнає краху, оскільки більшість її громадян гинуть заради помсти божевільного. Вони залишилися без сонячного світла, чистої води та з обмеженими запасами їжі. Війна точиться по всьому континенту. Але Ессун байдуже, що світ навколо неї розвалюється. Вона сама його зруйнує, якщо це буде потрібно, аби врятувати дочку.

Олександр Ірванець. «Ізмарагд княгині Несвіцької»

Фото: nstagram.com/zatyshna_knyharnia Олександр Ірванець. «Ізмарагд княгині Несвіцької»

Видавництво «Vivat»

Химерні історії від Підскарбія «Бу-Ба-Бу». Містерія, написана в бурлескному тоні. Ядуче поєднання сучасного та традиційного.

Збірка складається з двох частин: основної повісті й кількох фентезі-історій про волинських котів-легенд. Події повісті відбуваються в Рівному та його околицях. У ній задіяні живі персонажі, зомбі та Тибурцій з трьома потерчатами. Це своєрідний інтернаціонал, де частина героїв бореться на стороні добра, а інша — на стороні зла. Завдяки часовій петлі герої та антигерої опиняються на одній арені, демонструючи, як час може закручуватися в дивовижні спіралі.

Унікальний рецепт прози Ірванця — тонкий гумор, локальна естетика та дрібка гротеску. Саме через це читачі знову і знову повертаються до його творів.

Книга також містить 20 графічних ілюстрацій від Юрія Журавля.