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За добу від коронавірусу одужало на 3115 українців більше, аніж захворіло

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області.

За минулу добу, 8 січня в Україні зафіксовано 4 846 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників.

Про це інформує пресслужба МОЗу.

Госпіталізовано – 2 411 осіб, летальних випадків – 80, одужала 7 961 особа.

За добу здійснено 26 494 тестувань, зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 344 випадки;
  • Вінницька область – 61 випадок;
  • Волинська область – 108 випадків;
  • Дніпропетровська область – 471 випадок;
  • Донецька область – 189 випадків;
  • Житомирська область – 179 випадків;
  • Закарпатська область – 55 випадків;
  • Запорізька область – 456 випадків;
  • Івано-Франківська область – 133 випадки;
  • Київська область – 375 випадків;
  • Кіровоградська область – 40 випадків;
  • Луганська область – 149 випадків;
  • Львівська область – 262 випадки;
  • Миколаївська область – 416 випадків;
  • Одеська область – 299 випадків;
  • Полтавська область – 160 випадків;
  • Рівненська область – 80 випадків;
  • Сумська область – 160 випадків;
  • Тернопільська область – 70 випадків;
  • Харківська область – 223 випадки;
  • Херсонська область – 44 випадки;
  • Хмельницька область – 47 випадків;
  • Черкаська область – 353 випадки;
  • Чернівецька область – 147 випадків;
  • Чернігівська область – 25 випадків.

За весь час пандемії в Україні 1 110 015 осіб, одужало 786 306 осіб, летальних випадків – 19 668 і проведено 5 752 190 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, 7 січня в Україні було зафіксовано 5 676 нових випадків коронавірусної хвороби, померло 83 осіб.

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