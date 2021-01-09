За добу від коронавірусу одужало на 3115 українців більше, аніж захворіло

За минулу добу, 8 січня в Україні зафіксовано 4 846 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників.
Про це інформує пресслужба МОЗу.
Госпіталізовано – 2 411 осіб, летальних випадків – 80, одужала 7 961 особа.
За добу здійснено 26 494 тестувань, зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 344 випадки;
- Вінницька область – 61 випадок;
- Волинська область – 108 випадків;
- Дніпропетровська область – 471 випадок;
- Донецька область – 189 випадків;
- Житомирська область – 179 випадків;
- Закарпатська область – 55 випадків;
- Запорізька область – 456 випадків;
- Івано-Франківська область – 133 випадки;
- Київська область – 375 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 149 випадків;
- Львівська область – 262 випадки;
- Миколаївська область – 416 випадків;
- Одеська область – 299 випадків;
- Полтавська область – 160 випадків;
- Рівненська область – 80 випадків;
- Сумська область – 160 випадків;
- Тернопільська область – 70 випадків;
- Харківська область – 223 випадки;
- Херсонська область – 44 випадки;
- Хмельницька область – 47 випадків;
- Черкаська область – 353 випадки;
- Чернівецька область – 147 випадків;
- Чернігівська область – 25 випадків.
За весь час пандемії в Україні 1 110 015 осіб, одужало 786 306 осіб, летальних випадків – 19 668 і проведено 5 752 190 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, 7 січня в Україні було зафіксовано 5 676 нових випадків коронавірусної хвороби, померло 83 осіб.