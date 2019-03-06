Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств

Накануне студентки Института биологии и медицины рассказали о сексуальных домагательствах во время практики.

На сайте Киевского университета имени Тараса Шевченко появилась официальная информация об увольнении доцента "Института биологии и медицины" Петра Романенко с занимаемой должности.

Причиной отстранения преподавателя стало выступление студентки первого курса Клементины Квиндт на заседании студенческого парламента, где девушка рассказала о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним студенткам во время летней практики в Каневе в 2018 году. Ранее LB.ua писал об этом в тексте За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах.

Комиссия, которую возглавлял проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, признала отдельные действия и высказывания преподавателя такими, которые не соответствуют этическим нормам.

"Доцента Романенко П.А. приказом от 22.02.2019 года № 08-447-04 освобожден от занимаемой должности. Руководству «Института биологии и медицины» и руководителю летней практики в Каневском естественном заповеднике указали на недостатки, допущенные при проведении практики", - говорится в сообщении.

Также в университете разрабатывают систему мер для предотвращения подобных конфликтов в будущем. Так, проректору Владимиру Бугрову поручили повысить персональную ответственность деканов факультетов и директоров институтов за организацию и контроль проведения практики студентов подчиненных подразделений; принять необходимые организационные, учебно-методические меры по обеспечению улучшения проведения учебной практики студентов университета в Каневском природном заповеднике в летний период (согласно учебному плану); привести в соответствие с изменениями в законодательстве и Этического кодекса университетского сообщества Положение о проведении практики студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Никаких сообщений об отмене учебной практики в Каневском заповеднике не поступало.

Напомним, студенты Института биологии и медицины проходили научные исследования летом после первого курса, а доцент Петр Романенко был руководителем этой практики с 2003 года.