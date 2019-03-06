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​Гослекслужба сообщила об обнаружении "опасной партии" презервативов

Бракованная партия считалась уничтоженной, но товары оказались доступными к продаже через Интернет.

​Гослекслужба сообщила об обнаружении "опасной партии" презервативов
Бракованные презервативы попали на украинский рынок
Фото: multymir.ru

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) обнаружила на территории Украины контрабандную партию презервативов Durex - без разрешения на ввоз из-за несоответствия требованиям технических регламентов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбуке.

"Опасная партия презервативов была выявлена сотрудниками ООО "Реккитт Бенкизер Украина", представляющим компанию производителя презервативов Durex британскую Reckitt Benckiser Healthcare, которые для контроля продукции приобрели изделие своего бренда в интернете под номерами партий, ранее не допущенных в обращение и считавшихся уничтоженными. Речь, в частности, идет о презервативах латексных с силиконовой смазкой Durex® RealFeel (натуральные ощущения) в упаковках по три и 12 шт.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные партии не соответствуют требованиям технических регламентов относительно медицинских изделий.

"Из-за указанной проблемы эти партии изделий не получили разрешение на продажу, однако все-таки появились незаконным образом на рынке Украины", - сообщает Гослекслужба.

Для защиты потребителей представитель производителя обратился в правоохранительные органы Украины. Гослекслужба также принимает все необходимые меры, согласно действующему законодательству.

Напомним, в прошлом году Гослекслужба изъяла из продажи незаконно завезённую вакцину "Пентаксим" с инструкцией на русском языке.

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