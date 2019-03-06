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Муженко: Россия завершает формирование ударных соединений у границ Украины

Угроза вторжения существует с севера, востока и юга.

Муженко: Россия завершает формирование ударных соединений у границ Украины
Фото: пресс-служба президента

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с воинскими частями спецназначения составят основу сил для вторжения.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"В существующих геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех направлений: север, восток и юг. Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения", - сказал он в среду в Киеве на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.

Муженко заметил, что украинским Вооруженным силам "есть кем и чем останавливать российские танки и самолеты".

"При условии выполнения гособоронзаказа 2019 года мы в два раза увеличим состав новой техники в сравнении с предыдущими годами. Речь идет, прежде всего, об обновлении и принятии на вооружение комплексов противоракетной обороны и модернизованных ракет к ним, укомплектовании отечественными противотанковыми комплексами Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и морской пехоты", - рассказал Муженко.

В то же время начальник Генштаба добавил, что не исключает ряд диверсий на передовой в период перед выборами президента Украины.

"Период так называемой предвыборной турбулентности, в который вошла наша страна, используется РФ для проведения комплекса спецопераций для подрыва оборонного потенциала Украины. Мы отслеживаем значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серии информационных и психологических операций он пытается влиять на личный состав. Также параллельно с этим мы не исключаем проведения ряда актов прямого действия в форме диверсий и саботажа вблизи передовой и в глубоком тылу", - сказал Муженко.

Напомним, 26 февраля президент Петр Порошенко с трибуны ООН заявил об угрозе полномасштабной российской агрессии против Украины.

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