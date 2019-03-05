В Ровенской области во время движения загорелся поезд сообщением Сарны - Здолбунов.

Пресс-служба ГосЧС сообщает, что чрезвычайная ситуация возникла во вторник, 5 марта, в 16:40 вблизи села Немовичи.

Фото: facebook.com/MNSRIVNE

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огнем охвачено машинное отделение поезда. Всех пассажиров немедленно эвакуировали, после этого подали огнегасящие средства в очаг пожара.

Фото: facebook.com/MNSRIVNE

Пожар ликвидировали в течение нескольких часов. К ликвидации возгорания были привлечены две единицы спецтехники ГосЧС, восемь человек личного состава спасателей, а также пожарный поезд.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в феврале в Донецкой области спасатели потушили тепловоз, следовавший в составе с углем и серной кислотой.