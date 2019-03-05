Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
В память о ликвидированной СЭС
В память о ликвидированной СЭС
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Ровенской области на ходу загорелся пассажирский поезд

Всех пассажиров эвакуировали.

В Ровенской области во время движения загорелся поезд сообщением Сарны - Здолбунов.

Пресс-служба ГосЧС сообщает, что чрезвычайная ситуация возникла во вторник, 5 марта, в 16:40 вблизи села Немовичи.

Фото: facebook.com/MNSRIVNE

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огнем охвачено машинное отделение поезда. Всех пассажиров немедленно эвакуировали, после этого подали огнегасящие средства в очаг пожара.

Фото: facebook.com/MNSRIVNE

Пожар ликвидировали в течение нескольких часов. К ликвидации возгорания были привлечены две единицы спецтехники ГосЧС, восемь человек личного состава спасателей, а также пожарный поезд.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в феврале в Донецкой области спасатели потушили тепловоз, следовавший в составе с углем и серной кислотой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также