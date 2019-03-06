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В пригороде Днепра возник крупный пожар на складе пластика

Огонь охватил около 3000 квадратных метров.

Фото: dp.dsns.gov.ua

В Днепропетровской области возник крупный пожар на складе пластиковых изделий. Ориентировочная площадь пожара достигает 3 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Возгорание началось сегодня около 8:35 в селе Каменка Днепровского района. Сейчас горят производственные бытовые помещения ангарного типа предприятия по изготовлению пластиковых изделий.Сложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах, где хранится пластиковое сырье, оборудование и готовая пластиковая продукция.

Погибших и пострадавших нет.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

На месте работает 55 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники, а также оперативная группа Главного управления ГосЧС.

Напомним, в начале феврале в Киеве вблизи станции метро "Лесная" спасатели более суток тушили пожар на складе картона и пластика. После этого ГосЧС распорядилась провести проверки пожарной безопасности на других подобных объектах в Украине.

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