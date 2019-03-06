В ДТП под Киевом погибли два человека. Авария с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса произошла вечером во вторник, 5 марта, сообщает паблик "Киев Оперативный".
На Боярской трассе столкнулись LADA 112, которая вылетела на встречную полосу, Honda Civic и Ford Transit. От полученных травм водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Остальные участники инцидента не пострадали.
По описаниям очевидцев ДТП, LADA двигалась в сторону Боярки. Внезапно авто вылетело на встречную полосу, врезалось в Honda и задело Ford. От удара Civic вылетел на обочину по направлению в Киев, а "ВАЗ" оказался на обочине с противоположной стороны
Водитель ВАЗа выпал из автомобиля, он и пассажир погибли от полученных травм до приезда "скорой", водитель Honda был пристегнут, сработали подушки безопасности. Однако обе машины сильно повреждены.
На время ликвидации аварии движение на одной полосе Боярской трассы ограничили. На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и медики. Все детали случившегося установит следствие.