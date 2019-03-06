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В ДТП в Вишневом погибли два человека

Водитель второго автомобиля был пристегнут и не пострадал.

Фото: Киев Оперативный

В ДТП под Киевом погибли два человека. Авария с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса произошла вечером во вторник, 5 марта, сообщает паблик "Киев Оперативный".

На Боярской трассе столкнулись LADA 112, которая вылетела на встречную полосу, Honda Civic и Ford Transit. От полученных травм водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Остальные участники инцидента не пострадали.

По описаниям очевидцев ДТП, LADA двигалась в сторону Боярки. Внезапно авто вылетело на встречную полосу, врезалось в Honda и задело Ford. От удара Civic вылетел на обочину по направлению в Киев, а "ВАЗ" оказался на обочине с противоположной стороны

Водитель ВАЗа выпал из автомобиля, он и пассажир погибли от полученных травм до приезда "скорой", водитель Honda был пристегнут, сработали подушки безопасности. Однако обе машины сильно повреждены.

Фото: Киев Оперативный

На время ликвидации аварии движение на одной полосе Боярской трассы ограничили. На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и медики. Все детали случившегося установит следствие.

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