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​В Запорожье совершили покушение на экс-главу антикоррупционной комиссии

Потерпевший с переломом костей черепа находится в реанимации.

​В Запорожье совершили покушение на экс-главу антикоррупционной комиссии
Фото: npu.gov.ua

Бывший глава антикоррупционной комиссии при Запорожской облгосадминистрации госпитализирован во вторник в реанимационное отделение больницы после покушения на его жизнь в Днепровском районе Запорожья.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что в 16:40 5 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним самостоятельно обратился мужчина, 1972 года рождения. Врачи предварительно диагностировали у него перелом костей черепа. Пострадавшего немедленно госпитализировали в реанимационное отделение.

Полицейские установили, что около 15:00 у подъезда по месту жительства пострадавшего четверо неизвестных нанесли ему множественные удары по голове. Злоумышленники также открыто завладели сумкой потерпевшего.

На место событий выехало руководство полиции в Запорожской области, эксперты-криминалисты, кинологи. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников. Проверяются возможные версии совершения преступления.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.15, ст.115 (покушение на убийство) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, днем 5 марта в Киеве неизвестный выстрелил в мужчину в "Мерседесе" и скрылся с места происшествия. По словам свидетелей, стрелок был в форме, похожей на полицейскую.

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