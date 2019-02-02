Пожар охватил более 10 тысяч м.кв., существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание.

Возле станции метро "Лесная" в Киеве загорелись склады пластика и картона

В Киеве недалеко от станции метро "Лесная" на складах строительных материалов произошел пожар. Об этом сообщили в ГосЧС.

"2 февраля в 11:52 в Деснянском районе столицы по ул. Красноткацкая, 69 в складском здании (хранение электроинструмента, пластика и картона) возник пожар на площади 700 кв.м. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 площадь пожара складского здания (размер 200х150 м) составляет 5 тысяч м.кв. К тушению пожара привлекли 96 сотрудников ГоСЧС и 23 единицы техники.

На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГосЧС в Киеве.

Фото: dsns.gov.ua

Обновление 16:50. Пожар на складах в Киеве распространяется с большой скоростью. По состоянию на 16:30 огонь охватил 10 тысяч 500 кв.м. Об этом сообщили в ГосЧС.

Отмечается, что существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Вокруг складского здания проверили воздух на наличие вредных веществ - состояние воздуха в пределах нормы.

К тушению пожара привлекли уже 123 работника ГоСЧС и 31 единицу техники.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в Киеве горел радиозавод.