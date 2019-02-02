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На Донбассе ранен украинский военный

С начала дня произошло шесть обстрелов.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В субботу, 2 февраля, в результате боевых действий на Донбассе был ранен украинский военный. Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

По подсчетам военных, с начала дня произошло шесть обстрелов: возле поселка Луганского (стрелковое оружие), дважды у поселка Травневого (автоматические гранатометы), возле хутора Вольный (автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы), поселка Широкино (стрелковое оружие) и Красногоровки (крупнокалиберные пулеметы).

Напомним, 1 февраля на Донбассе было пять обстрелов без потерь для украинских военных.

31 января российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В двух обстрелах противник применял запрещеное вооружение, в результате обстрелов ранен украинский военный.

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