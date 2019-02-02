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Суд обязал военных выплатить 300 тысяч гривен сыну погибшей от взрывов в Балаклее

Истец требовал миллион и не согласен с решением суда.

Суд обязал военных выплатить 300 тысяч гривен сыну погибшей от взрывов в Балаклее
Фото: EPA\UPG

Киевский районный суд Харькова частично удовлетворил иск о возмещении морального ущерба Александру Полтавцу, сыну Елены Полтавец, погибшей в результате взрывов на территории 65 арсенала в Балаклее.

"Суд решил, что воинская часть 1352 должна выплатить ему в счет морального ущерба, причиненного смертью матери, 300 тыс. грн", - рассказал "Интерфакс-Украина" адвокат потерпевшего Роман Лихачев.

Истец требовал 1 млн грн (800 тыс. грн - с Министерства обороны и в/ч 1352, а также 200 тыс. грн - с УСБУ в Харьковской области) и планирует подавать апелляцию на решение Киевского райсуда. "Однозначно будем обжаловать. Я считаю, что даже миллион меньше, чем жизнь человека, а 300 тысяч - это вообще цинизм", - сказал Лихачев.

Напомним, 23 марта 2017 года на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. По данным военной прокуратуры, причиной пожара стала диверсия.

На складе хранилось 138 тыс. тонн боеприпасов. По словам министра обороны Степана Полторака, пожар уничтожил 70% из них. Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский говорил, что пожар в Балаклее уничтожил боеприпасов на 1 миллиард долларов.

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