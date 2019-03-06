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СБУ задержала пророссийского агитатора в Лебедине

Мужчина открыто распространял листовки с призывами к сепаратизму.

СБУ задержала пророссийского агитатора в Лебедине
Фото: 062.ua

Служба безопасности Украины задержала россиянина по подозрению в распространении антиукраинских материалов в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники СБУ установили, что гражданин России, который временно проживал в городе Лебедин, был завербован представителями спецслужб страны-агрессора. Для выполнения заданий "кураторов" мужчина за деньги делал и распространял в общественных местах листовки с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Для распространения антиукраинских материалов россиянин за неправомерную выгоду, полученную от иностранных спецслужб, привлек местных жителей.

Сотрудники СБУ задержали агитатора на одной из центральных улиц города во время очередного распространения листовок.

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и печатную продукцию,которая подтверждает его противоправную деятельность.

Напомним, ранее сегодня прокуратура АР Крым передала обвинительный акт по делу Кирила Вышинского в Подольский суд Киева.

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