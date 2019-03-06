Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
В память о ликвидированной СЭС
В память о ликвидированной СЭС
Посол США выступила за увольнение Холодницкого
Посол США выступила за увольнение Холодницкого
В "Манчестер Юнайтед" между двумя лидерами произошел раскол
В "Манчестер Юнайтед" между двумя лидерами произошел раскол
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
В Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя Mercedes (обновлено)
В Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя Mercedes (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

​​Сотрудница "Укрпошты" сдала в ломбард рабочие компьютеры на 1 млн гривен

Всего раскрыто 36 таких эпизодов.

​​Сотрудница "Укрпошты" сдала в ломбард рабочие компьютеры на 1 млн гривен
​​Сотрудница "Укрпошты" сдала в ломбард рабочие компьютеры
Фото: Макс Требухов

Сотрудница Закарпатской дирекции ПАО "Укрпошта" - 44-летняя жительница Ужгорода - сдала в ломбарды компьютерное оборудование предприятия на общую сумму более 1 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Отмечается, что всего раскрыто 36 таких эпизодов, совершенных с марта по ноябрь 2018 года.

В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт относительно уже бывшей работницы "Укрпошты" направлен в суд.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.1 и ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата чужого имущества, которое находилось в ее ведении, причиненное повторно). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы сроком от трех до восьми лет, с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в марте 2017 года в Тернополе руководители местной дирекции "Укрпочты" присвоили 600 тыс. гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также